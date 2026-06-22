Eyüpsultan’da ihmal alarmı: Gaz sızıntısı 5 işçiyi hastanelik etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Eyüpsultan’da faaliyet gösteren bir pastanenin bodrum katında meydana gelen doğal gaz sızıntısı facianın eşiğinden döndürdü. İmalathanede gazdan etkilenerek fenalaşan 5 işçi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda acil tedaviye alındı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
İstanbul Eyüpsultan'da bir pastanenin bodrum katındaki doğal gaz kaçağı nedeniyle çalışanlar etkilendi.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 5 kişi ambulanslarda tedaviye alındı.
Çevredekilerin müdahalesiyle pastaneden çıkarılan işçilere sağlık ekipleri ambulanslarda müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sürerken pastanenin bulunduğu 4 katlı bina tedbiren tahliye edildi.