  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Oğlum annene ‘hoşça kal’ de!
Gündem

Oğlum annene ‘hoşça kal’ de!

Rıza Bey Apartmanı'nda 91 saat sonra kurtarılan Ayda'dan sonra cesedine ulaşılan Fidan Keskin Gezgin, Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 21:58:00 -
Oğlum annene ‘hoşça kal’ de!

Cenazeye Gezgin'in eşi Uğur ve oğlu Atakan Gezgin'in yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gezgin'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Taziyeleri kabul eden Uğur Gezgin, cenaze boyunca elini tuttuğu oğluna namazın sonunda, "Oğlum annene hoşça kal de" ifadesini kullandı. Atakan Gezgin de annesinin tabutuna dokunarak, "Hoşça kal" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar'dan flaş açıklamalar: Bizi büyük bir huzur bekliyor
Gündem

Mete Yarar'dan flaş açıklamalar: Bizi büyük bir huzur bekliyor

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, ABD'deki seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
Savaş durumuna geçtiler! Silahları ele geçirildi
Dünya

Savaş durumuna geçtiler! Silahları ele geçirildi

Etiyopya'da federal hükümetin, orduya devirmesi talimatını verdiği Tigray eyaleti yönetimi, ulusal ordunun Kuzey Komutanlığı'ndaki tüm silah..
Nefes kesen görüntüler paylaşıldı! Ermenistan ordusuna ait kışla imha edildi
Dünya

Nefes kesen görüntüler paylaşıldı! Ermenistan ordusuna ait kışla imha edildi

Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmak için başlattığı askeri operasyonları başarılı bir şekilde yürüten Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait bi..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay