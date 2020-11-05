Oğlum annene ‘hoşça kal’ de!
Rıza Bey Apartmanı'nda 91 saat sonra kurtarılan Ayda'dan sonra cesedine ulaşılan Fidan Keskin Gezgin, Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Cenazeye Gezgin'in eşi Uğur ve oğlu Atakan Gezgin'in yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gezgin'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Taziyeleri kabul eden Uğur Gezgin, cenaze boyunca elini tuttuğu oğluna namazın sonunda, "Oğlum annene hoşça kal de" ifadesini kullandı. Atakan Gezgin de annesinin tabutuna dokunarak, "Hoşça kal" dedi.