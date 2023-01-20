  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralı halde markete sığındı
Yerel

Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralı halde markete sığındı

Antalya’da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen gencin evde bıçakla yaraladığı annesi can havliyle sokağa çıkarak bir markete sığındı. Markete gelerek annesini yine bıçaklamak isteyen genci izinli polis memuru etkisiz hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 06:45:00 -
Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralı halde markete sığındı

Olay, Alanya ilçesi Hacet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İ.T, annesi Ü.T., ile yaşadıkları dairede tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İ.T, eline aldığı bıçakla annesini yaraladı.

Can havliyle evden kaçan Ü.T, yaralı halde evlerinin yanındaki markete sığındı. Bu esnada İ.T de bıçakla annesini kovalayarak markete geldi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Market içerisinde İ.T, annesine saldırmak istediği sırada alışveriş yapmak için o an içeride bulunan izinli polis memuru İ.T’ye müdahale ederek elindeki bıçağı aldı. Etkisiz hale getirilen İ.T, gözaltına alınırken, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ü.T.’yi hastaneye kaldırıldı.

İki bıçak darbesi alarak ağır yaralı olduğu öğrenilen Ü.T, tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Omuz atma tartışması kanlı bitti! Milli sporcu sokak ortasında bıçaklandı
Omuz atma tartışması kanlı bitti! Milli sporcu sokak ortasında bıçaklandı

Yaşam

Omuz atma tartışması kanlı bitti! Milli sporcu sokak ortasında bıçaklandı

Tokat'ta kasap oto yıkamacıyı bıçakla öldürdü!
Tokat'ta kasap oto yıkamacıyı bıçakla öldürdü!

Yerel

Tokat'ta kasap oto yıkamacıyı bıçakla öldürdü!

Çorum’da çıkan kavgada 2 genç birbirini bıçakla yaraladı
Çorum’da çıkan kavgada 2 genç birbirini bıçakla yaraladı

Yerel

Çorum’da çıkan kavgada 2 genç birbirini bıçakla yaraladı

Eşcinsel sapkınların arkadaşlık sitesinde tanıştı! Bıçaklanıp, gasbedildi..
Eşcinsel sapkınların arkadaşlık sitesinde tanıştı! Bıçaklanıp, gasbedildi..

Gündem

Eşcinsel sapkınların arkadaşlık sitesinde tanıştı! Bıçaklanıp, gasbedildi..

Elinde bıçakla tartıştığı adamı kovaladı! Güpegündüz korku dolu anlar
Elinde bıçakla tartıştığı adamı kovaladı! Güpegündüz korku dolu anlar

Gündem

Elinde bıçakla tartıştığı adamı kovaladı! Güpegündüz korku dolu anlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23