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Oğlu PKK'ya kaçan anne-babanın sözleri

Diyarbakırlı bir anne, PKK'ya kaçan oğluyla yaptığı telefon görüşmesinde, oğluna Türkiye'ye dönmesini, devlete sığınmasını isteyerek, "Asker bizim evladımızdır, sen de bizim evladımızsın. Senin neyin eksikti oğlum?" diye konuştu.

06 Aralık 2018 Perşembe 10:45
Oğlu PKK'ya kaçan anne-babanın sözleri

Diyarbakır'da bir annenin, kaçırdığı oğluna kod adı veren terör örgütü PKK'ya tepkisi telefon görüşmesinde yer aldı.

Bağlar ilçesinde yaşayan Rauf ve Ayşegül B. çiftinin, iki hafta önce "kuzenlerimle dışarıda yemek yiyeceğiz" diyerek evden ayrılan, daha sonra telefonla arayarak, "Terör örgütü YPG'ye katılmak üzere Suriye'ye doğru yola çıktığını" belirten oğulları Mustafa B'nin (17) geri dönmesi için bekleyişi sürüyor.

Ayşegül B'nin, devlete sığınmasını istediği oğluna PKK'lı teröristlerce kod adı verildiğini öğrendiği andaki tepkisi telefon görüşmesinde yer aldı.

"Asker bizim evladımızdır"

Görüşmede, "Kardeş kanı dökmenin günah olduğunu bilmiyor musun? Asker bizim evladımızdır, sen de bizim evladımızsın. Senin neyin eksikti oğlum? Benim evimde ekmek vardı. Senin cebinde para vardı oğlum." diyen Ayşegül B, oğluna terör örgütü tarafından "AgitBaran" kod ismi verildiğini öğrendi.

"Devlet canımız, ciğerimizdir"

Bunun üzerine tepki gösteren Ayşegül B'nin telefon kaydına yansıyan ifadeleri şöyle:

"Evdeki Kuran'dan, kıldığın namazdan utanmıyor musun? Mustafa, sen bizi tek değil, bütün sülaleni öldürdün. Evimiz yas evi gibi oldu. Senin adın Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın adıdır. Senin adını nasıl 'Agit' yapıyorlar? Muhammed Mustafa'dır senin adın, oğlum. Mustafa oğlum devlete sığın, devlet bir şey yapmıyor insana. Devlet canımız ciğerimizdir, bize sahip çıkıyor."

Görüşmede örgüt üyelerinin sık sık Mustafa B'ye yer tespiti yapılma ihtimaline karşı görüşmeyi sonlandırması için ikazda bulunduğu, oğlunu ikna etmeye çalışan Ayşegül B'nin de feryadı diyaloglara yansıyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde oturan Rauf ve Ayşegül B. çiftinin 17 yaşındaki oğlu M.B, iki hafta önce ailesine "kuzenlerimle dışarıda yemek yiyeceğiz" diyerek çıktığı evine geri dönmemiş, M.B, daha sonra telefonla aradığı ailesine "Terör örgütü YPG'ye katılmak üzere Suriye'ye doğru yola çıktığını" belirtmişti.

"Çocuklarımızın beynini yıkıyorlar"

Anne Ayşegül B, AA muhabirine, "Benim oğlum gidip kime karşı savaşacak. Polis kim, asker kim? Hepsi kardeşimiz. Allah rızası için oğlumu geri göndersinler. Benim oğlum çok saftır, her söylenene inanan bir çocuktur. Çocuklarımızın beynini yıkıyorlar. PKK/PYD/YPG artık her ne zıkkımsa yeter artık milletin evini yakmasınlar." ifadelerini kullanmıştı.

"ABD'ye, Ermenilere hizmet etmesin"

İnşaatlarda boyacı olarak çalışan baba Rauf B. de "Hiçbir zaman kardeşine karşı silah sıkma oğlum, senin gittiğin yol, yol değil. Oğlum kafirlere hizmet etmesin. Ne olur bunları bırakmayın, gidip ABD'ye, Ermenilere hizmet etmesin." diye konuşmuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:45
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