Oğlu öldü, 21 milyar dolar servete sahip oldu

Bir şirketi 6 milyon dolardan alıp 21 milyar dolara satmak, kulağa iyi bir girişimcilik hikâyesi gibi geliyor. Bob Duggan’ın hikâyesi ise bundan biraz daha karmaşık. Çünkü Pharmacyclics’in 2015’te AbbVie’ye 21 milyar dolara satılmasından önce geçen yıllarda ortada yalnızca para kazanma hesabı yoktu. Başarısız klinik çalışmalar, tükenen kaynaklar, Nasdaq’tan çıkarılma riski, şirketin geleceğine ilişkin ciddi kuşkular ve bir kanser ilacının işe yarayıp yaramayacağına ilişkin büyük bir belirsizlik vardı.

21 milyar dolarlık satışın arkasındaki hikâye

Duggan bugün milyarlarca dolarlık servetiyle tanınıyor. Ancak 21 milyar dolarlık satışın arkasındaki hikâyeye bakıldığında asıl dikkat çekici nokta, son fiyat etiketinden çok, şirketin o noktaya nasıl getirildiği. Bir başka ayrıntı da sık tekrarlanan “6 milyon dolarlık şirket” ifadesi.

Pharmacyclics’in değeri için 6 milyon dolarlık rakamı doğrulayan sağlam bir kaynak bulunmuyor. Buna karşılık ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun kayıtlarında Duggan’ın 2008’de şirkete 5 milyon dolar borç verdiği, başka dönemlerde de milyonlarca dolarlık finansman sağladığı görülüyor. 2013 tarihli bir Bloomberg haberine göre ise Duggan’ın 2004-2011 arasında Pharmacyclics hisselerine yaptığı toplam yatırım yaklaşık 42 milyon dolardı ve bunun içinde şirkete verdiği 6 milyon dolarlık borcun karşılığında aldığı hisseler de bulunuyordu.

Dolayısıyla hikâyenin doğru başlangıcı “6 milyon dolarlık şirket” değil. Daha doğru ifade şu: Duggan, geleceği son derece belirsiz ve finansman sıkıntısı yaşayan bir biyoteknoloji şirketine yıllar boyunca ciddi miktarda kendi parasını koydu.

Küçük bir evden Wall Street’e

Robert W. Duggan, 1944 doğumlu. Beş çocuklu bir ailenin içinde, mütevazı koşullarda büyüdü. Ailesinin maddi durumunun rahat olmadığı, çocukluğunda ayın son günlerinde evde bozuk para aradıklarını kendisi de anlatıyor.

Üniversite yıllarında yatırım yapmaya başladı. Ancak klasik anlamda akademik bir kariyer peşinde olmadı. California Üniversitesi Santa Barbara’da derslere devam etti, daha sonra UCLA’da da eğitim aldı fakat üniversite diploması almadı. Onun asıl eğitim alanı şirketler oldu.

İlk yıllarında farklı sektörlerde girişimlere yatırım yaptı. Bir çocuk el işi ürünleri şirketinden fırıncılığa, bilgisayar teknolojilerinden kamuya hizmet veren teknoloji şirketlerine kadar farklı alanlarda şirket kurdu, ortak oldu veya yatırım yaptı.

1970’lerde kurduğu Paradise Bakery bunun dikkat çekici örneklerinden biriydi. Şirket, McDonald’s ve Disney World gibi büyük markalara kurabiye tedarik etti. Daha sonra şirket satıldı.

Duggan’ın bir başka önemli yatırımı ise robotik cerrahi alanındaki Computer Motion oldu. Şirket, cerrahi robotlar geliştirdi ve 2003 yılında Intuitive Surgical ile birleşti. Böylece Duggan’ın sağlık teknolojileriyle ilişkisi, Pharmacyclics’ten çok daha önce başlamış oldu.

Bu geçmiş önemli. Çünkü Pharmacyclics’e geldiğinde karşısında yalnızca bilimsel bir proje görmüyordu. Şirket satın alma, sermaye koyma, yönetim değiştirme, ortak bulma ve sonunda bir şirketi büyük bir oyuncuya satma konusunda yıllar boyunca deneyim kazanmıştı.

Oğlunun ölümü hayatının yönünü değiştirdi

Duggan’ın biyoteknolojiye ilgisinin arkasında ise finansal hesapların dışında çok daha kişisel bir neden vardı. Oğlu Damien’ın beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi, Duggan’ın sağlık ve ilaç sektörüne bakışını değiştirdi. O dönemde mevcut tıbbi çözümlerin oğlunu kurtaramamış olması, onu kanser tedavileri konusunda daha fazla araştırma yapmaya yöneltti.

Pharmacyclics’e ilgisinin başlangıcında da şirketin beyin tümörleriyle ilgili geliştirdiği Xcytrin adlı ilaç adayı vardı. Duggan, oğlunun ölümünün ardından kanser araştırmalarına daha yakından bakmaya başlamıştı.

Fakat burada hikâyenin Hollywood filmlerindeki gibi ilerlemediğini belirtmek gerekiyor. Xcytrin, Pharmacyclics’i milyarlarca dolarlık şirkete dönüştüren ilaç olmadı. Şirket bu projeden sonuç alamadı ve sonunda yönünü değiştirdi. Asıl başarı başka bir molekülden geldi: ibrutinib.

Bugün Imbruvica markasıyla bilinen ibrutinib, kanser hücrelerinin büyümesinde rol oynayan Bruton tirozin kinazını, yani BTK’yı hedefleyen bir ilaçtı. Bu küçük molekül, Pharmacyclics’in kaderini değiştirecekti.

Şirket neredeyse ayakta kalamayacak durumdaydı

Duggan 2000’lerin ortasında Pharmacyclics’e yatırım yapmaya başladı. 2007’de yönetim kuruluna girdi, 2008’de ise şirketin CEO’su ve yönetim kurulu başkanı oldu.

Şirketin o dönemdeki tablosu bugünden bakıldığında neredeyse inanılmaz. 2008 sonunda Pharmacyclics’in özkaynakları 10 milyon dolarlık Nasdaq şartının altında kalmıştı. Şubat 2009’da şirket, Nasdaq’ın devam eden kotasyon koşullarını karşılayamadığına ilişkin uyarı aldı.

Duggan bunun üzerine kendi şirketi aracılığıyla Pharmacyclics’e 5 milyon dolar borç verdi. Bu, milyarlarca dolarlık satıştan yıllar önce yaşanan dönemdi. Şirketin geleceği henüz belli değildi.

Duggan’ın 2009’da yaptığı bir konuşmada Pharmacyclics’in “felakete doğru bir çarpışma rotasında” olduğunu söylemesi de o dönemin havasını anlatıyor.

Fakat şirketin stratejisi değişmeye başladı. Duggan, bilim insanlarının geliştirdiği ilaç adaylarına yatırım yaparken, şirketin sınırlı kaynaklarını daha umut verici gördüğü projeye yönlendirdi. Bunun sonucunda ibrutinib öne çıktı.

Buradaki kritik nokta şu: Biyoteknoloji şirketlerinde iyi bir fikir ile satılabilir bir ilaç arasında çok büyük bir mesafe bulunuyor. Laboratuvarda çalışan bir molekülün insanlarda etkili çıkması, güvenli bulunması, düzenleyici kurumlardan onay alması ve sonunda doktorlar tarafından kullanılması gerekiyor. Pharmacyclics’in başardığı şey, bu zincirin birkaç halkasını arka arkaya tamamlamak oldu.

Farklı sonuçlar verdi

Bugün sosyal medyada Duggan hikâyesi anlatılırken “yüzde 80 etkinlik” gibi yuvarlak rakamlar sık kullanılıyor. Fakat ibrutinibin başarısını tek bir yüzdeye indirmek doğru değil.

FDA’nın değerlendirmelerine göre ibrutinib, farklı kan kanseri türlerinde farklı sonuçlar verdi. Örneğin 2013’te, lenf sistemindeki B hücrelerinden kaynaklanan bir non-Hodgkin lenfoma türü olan mantle hücreli lenfoma için yapılan çalışmada toplam yanıt oranı yüzde 65,8 olarak bildirildi. Yani tedavi uygulanan hastaların yaklaşık üçte ikisinde hastalık tedaviye yanıt verdi; bu oran, hastalığın tamamen ortadan kalktığı ve kısmen gerilediği vakaların toplamını ifade ediyor. Kronik lenfositik lösemi için 2014’teki hızlandırılmış onay sürecinde toplam yanıt oranı yüzde 58,3’tü.

İlacın başarısı tek bir “yüzde 80” rakamından çok, farklı kan kanserlerinde sağladığı klinik yanıt, yanıtın süresi ve daha önce tedavi görmüş hastalarda kullanılabilmesiyle önem kazandı.

FDA, ibrutinib için hızlı değerlendirme programlarının tamamından yararlanıldığını belirtiyor. İlaç 2013’te mantle hücreli lenfoma için, 2014’te ise belirli kronik lenfositik lösemi hastaları için onay aldı.

Küçük biyoteknoloji şirketinden ilaç şirketine

Pharmacyclics’in başarısında sadece bilimsel ekip yoktu. Şirketin büyük ilaç şirketleriyle kurduğu ortaklıklar da belirleyici oldu.

2011’de Johnson & Johnson’ın Janssen birimiyle yapılan anlaşma, ibrutinibin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için Pharmacyclics’e önemli bir finansman ve ticari altyapı sağladı. Anlaşmanın büyüklüğü yaklaşık 975 milyon dolardı. Pharmacyclics, küçük bir biyoteknoloji şirketi olarak tek başına üstlenmesi zor olan geliştirme ve ticarileştirme maliyetlerini böylece daha büyük bir ortakla paylaşabildi.

Daha da önemlisi, anlaşmanın yapısı Pharmacyclics’e ilacın ticari değerinden önemli ölçüde yararlanma imkânı sağladı. Duggan’ın ekibi burada sadece “büyük ilaç şirketine lisans verip parayı almak” yoluna gitmedi. İlacın gelecekte yaratabileceği ekonomik değeri koruyacak bir ortaklık yapısı kurmaya çalıştı.

Bu da satış masasına gelindiğinde Pharmacyclics’in elinde sadece umut vadeden bir molekül değil, onay almış ve satışları hızla büyüyen bir kanser ilacı olduğu anlamına geliyordu.

Bir yılda 730 milyon dolar gelir

Rakamlar dönüşümün boyutunu daha iyi anlatıyor. Pharmacyclics’in 2013 yılındaki toplam geliri 260,2 milyon dolardı. Bunun önemli bölümü henüz ilaç satışından değil, lisans ve kilometre taşı ödemelerinden geliyordu.

2014 ise şirket için başka bir yıl oldu. Pharmacyclics o yıl 729,7 milyon dolar toplam gelir açıkladı. Bunun 492,4 milyon doları net ürün geliriydi. Imbruvica’nın dünya çapındaki net ürün geliri ise 548 milyon dolara ulaştı.

Şirket, 2015 yılında yalnızca ABD’de yaklaşık 1 milyar dolarlık Imbruvica net ürün geliri bekliyordu.

Dolayısıyla “bir milyar dolarlık ilaç” hikâyesi satıştan sonra uydurulmuş bir başarı öyküsü değil. AbbVie anlaşmasının yapıldığı Mart 2015’te Pharmacyclics zaten ilacın satışlarının çok hızlı büyüdüğü bir noktadaydı.

Üstelik AbbVie yalnızca mevcut geliri satın almıyordu. Kanser tedavisinde yeni kullanım alanları açılabilecek bir ilacın gelecekte yaratabileceği geliri de satın alıyordu.

21 milyar dolarlık dev satış

Mart 2015’te AbbVie, Pharmacyclics’i yaklaşık 21 milyar dolar değerle satın alacağını açıkladı. Hisse başına teklif 261,25 dolardı. Ödeme nakit ve AbbVie hisselerinin bir kombinasyonundan oluşuyordu. Anlaşmanın yaklaşık yüzde 58’i nakit, yüzde 42’si AbbVie hisselerinden oluşuyordu.

Birkaç yıl önce Nasdaq’ta kalıp kalamayacağı tartışılan şirket artık dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden birinin 21 milyar dolarlık satın alma hedefiydi. İşte Bob Duggan’ın hikâyesindeki en çarpıcı dönüşüm burada.

Bir biyoteknoloji şirketinin değeri, sadece laboratuvar sonuçlarıyla değil, o sonuçların ticari bir ürüne dönüşmesiyle ortaya çıktı. Pharmacyclics’te bu dönüşüm gerçekleşti.

AbbVie açısından bakıldığında ise satın alma, şirketin kendi portföyündeki Humira’ya olan yüksek bağımlılığı azaltabilecek yeni ve güçlü bir kanser ilacına ulaşmak anlamına geliyordu.

Reuters'ın o günlerde aktardığı analist tahminlerine göre Imbruvica’nın küresel satışlarının 2020’de 5,8 milyar dolara ulaşması bekleniyordu. AbbVie ise ilacın uzun vadeli yıllık satış potansiyelinin 7 milyar doların üzerine çıkabileceğini söylüyordu. 21 milyar dolarlık fiyatın arkasındaki hesap buydu.

Elde ettiği kişisel kazanç 3 milyar doların üzerinde

Burada da “bir günde 2 milyar dolar kazandı” ifadesine biraz dikkat etmek gerekiyor. 23 Eylül 2026’da yayımlanan bir podcast söyleşisinde Duggan’a Pharmacyclics’in satış gününde ne kadar kazandığı sorulduğunda, kendisi 2 milyar dolar yanıtını verdi. Bu rakam bugün sosyal medyada hikâyenin en çok paylaşılan bölümlerinden biri haline gelmiş durumda.

Ancak daha önceki şirket ve finans kaynaklarında Duggan’ın Pharmacyclics satışından elde ettiği kişisel kazanç 3 milyar doların üzerinde, bazı kaynaklarda 3,5 milyar dolar civarında hesaplanıyor.

Aradaki farkın nedeni önemli. “Satıştan elde edilen toplam kişisel değer” ile belirli bir günde gerçekleşen servet artışı aynı şey değil. Duggan zaten yıllar boyunca Pharmacyclics hisselerini satın almış, şirkete finansman sağlamış ve şirketin en büyük hissedarı haline gelmişti. Satış gerçekleştiğinde elindeki hisselerin değeri bir anda çok büyük bir rakama ulaştı.

Yani ortada bir sabah uyanıp cebine 2 milyar dolar yatırılmış bir durum yoktu. Onlarca yıllık yatırım, sermaye koyma, hisse biriktirme ve şirketin değerini artırma sürecinin sonunda gerçekleşen bir servet transferi vardı.

Bu ayrım, hikâyeyi küçültmüyor. Tam tersine daha ilginç hale getiriyor.

Biyoteknoloji dünyasında başarı ile başarısızlık arasındaki mesafe çok kısa. Bir ilaç yıllarca geliştirilebilir, milyarlarca dolar harcanabilir ve sonunda klinik denemelerde başarısız olabilir. Pharmacyclics de bunun dışında değildi. Duggan’ın ilk ilgilendiği kanser ilacı Xcytrin beklenen sonucu vermedi.

Sonra şirket başka bir yola girdi. Duggan’ın başarısında biraz da burada bir girişimci refleksi ortaya çıkıyor: Başarısız olan projeye sonsuza kadar para ve zaman harcamak yerine, işe yarama ihtimali daha yüksek olan projeye kaynak aktarmak.

Wall Street Journal’ın 2024’te yayımladığı kapsamlı Duggan profilinde, biyoteknoloji çevrelerinde onun Pharmacyclics başarısının bir bölümünün şans olduğu yönündeki görüşlere yer veriliyor. Ancak aynı yazıda, Duggan’ın yıllar boyunca kendi parasını riske atarak yatırım yaptığı ve ne zaman geri çekileceğini, ne zaman daha fazla sermaye koyacağını öğrenmiş bir yatırımcı olduğu da aktarılıyor.

Belki de Pharmacyclics hikâyesinin en önemli tarafı burada. Duggan bilim insanı değildi. İlaç geliştiren bir araştırmacı olarak eğitim almamıştı. Buna rağmen bilim insanlarını dinleyerek, şirketin finansmanını üstlenerek ve doğru gördüğü projeye yoğunlaşarak biyoteknolojide olağanüstü bir sonuç elde etti.

Fakat bunun yanında yüzlerce bilim insanının, klinik araştırmacının, yöneticinin ve şirket çalışanının emeği vardı. Bu nedenle 21 milyar dolarlık satışın hikâyesini tek kişinin “dâhiyane hamlesi” olarak anlatmak da eksik kalır.

Hikâye burada bitmedi

Duggan’ın Pharmacyclics’ten sonra biyoteknolojiden uzaklaşmaması da dikkat çekici. 2015’ten sonra Duggan Investments üzerinden yatırımlarını sürdürdü. Pulse Biosciences’ın yönetiminde yer aldı. 2020’den itibaren ise Summit Therapeutics’in CEO’su ve yönetim kurulu başkanı oldu.

Yani Pharmacyclics onun için tek seferlik bir şans değildi. Bugün de kanser tedavileri geliştiren şirketlere yatırım yapıyor.

Bu durum, Duggan’ın kariyerindeki ortak çizgiyi gösteriyor: Bir şirketin mevcut durumundan çok, henüz fiyatlanmamış potansiyeline bakmak.

Ama biyoteknolojide bunun bedeli de yüksek. Bir şirketin gelecekte milyarlarca dolar edeceğini düşünmek ile gerçekten milyarlarca dolar eden bir ilaç geliştirmek arasında klinik araştırmalar, düzenleyici onaylar, patentler, üretim, doktorların tercihi, hastaların erişimi ve yıllarca süren finansman ihtiyacı var.

Duggan’ın Pharmacyclics hikâyesinde bu zincirin tamamı bir araya geldi.

Asıl ders 21 milyar dolar değil

Bob Duggan’ın hikâyesi internette çoğu zaman “5 bin doları milyarlara çevirdi” veya “6 milyon dolarlık şirketi 21 milyar dolara sattı” başlıklarıyla anlatılıyor.

Bu tür rakamlar elbette dikkat çekiyor. Fakat hikâyenin asıl ekonomik tarafı rakamlardan biraz daha farklı.

Duggan’ın yaptığı şey, ucuz bir hisse bulup beklemekten ibaret değildi. Şirketin yönetimine girdi. Kendi parasını koydu. Finansman sağladı. Şirketin stratejisini değiştirdi. Başarısız olan bir ilaç programının ardından başka bir moleküle yöneldi. Büyük bir ilaç şirketiyle ortaklık kurulmasını sağladı. İlacın geliştirilmesi için gereken sermayeyi buldu. Sonunda da ortaya çıkan ticari değeri AbbVie’ye sattı.

Üstelik satış gerçekleştiğinde Pharmacyclics boş bir şirket değildi. Imbruvica FDA onaylarını almış, satışları hızla yükselmiş ve yeni kullanım alanları araştırılan bir üründü.

2014’te 730 milyon dolara yaklaşan toplam gelir, 2015 için yaklaşık 1 milyar dolarlık ABD ürün geliri beklentisi ve ilacın milyarlarca dolarlık uzun vadeli satış potansiyeli, AbbVie’nin neden 21 milyar doları masaya koyduğunu anlatıyor.

Bu yüzden Pharmacyclics hikâyesinin en ilginç tarafı 21 milyar dolarlık satış fiyatı değil. Asıl mesele, 21 milyar dolarlık değerin nereden çıktığı.

Çünkü biyoteknolojide şirket değerini bir anda değiştiren şey çoğu zaman fabrika, mağaza ya da gayrimenkul değil; henüz geleceği kesin olmayan bir bilimsel bulgunun işe yarayan bir ilaca dönüşmesidir.

Duggan’ın hikâyesinde de milyarlarca dolarlık değer, bir şirketin kasasında bulunan paradan değil, kanser hastalarının tedavisinde kullanılan bir molekülün yarattığı gelecek beklentisinden doğdu.

Bir zamanlar Nasdaq’ta kalıp kalamayacağı tartışılan Pharmacyclics, birkaç yıl sonra 21 milyar dolarlık satın alma masasına oturdu.

Ve bu hikâyenin belki de en çarpıcı tarafı şu: Duggan’ın o masaya oturmasını sağlayan, yalnızca iyi bir yatırım kararı değildi. Başarısızlık ihtimali çok yüksek bir sektörde, yıllarca kendi parasını riske atıp şirketin kaderini değiştirecek doğru ilacı bulana kadar oyunda kalmasıydı.