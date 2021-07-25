  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İBB'nin restorasyonunda skandal! Yer vermedi
’Dilbar’ İstanbul Boğazı’ndan geçti
Türkiye'yi kınama kararına MHP'den sert tepki!
Başörtülü genç kadına çirkin saldırı
Gündem Oğlu duyurdu... Osman Öcalan felç geçirdi! Tüm fonksiyonlarını kaybetti
Gündem

Oğlu duyurdu... Osman Öcalan felç geçirdi! Tüm fonksiyonlarını kaybetti

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın geçirdiği felç nedeniyle hareket yetisini tümden kaybettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 11:06:00 - 2021-07-25 11:15:42
Oğlu duyurdu... Osman Öcalan felç geçirdi! Tüm fonksiyonlarını kaybetti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölgesi'nde yaşayan Osman Öcalan'ın oğlu Welat Osman, Basnews'e yaptığı açıklamada, babasının sağlık durumunun bir süredir kötü olduğunu ve geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket yetisini tümden kaybettiğini söyledi.

Babasının bitkisel hayata girdiğini söyleyen Welat Osman, babasının hiçbir şeye tepki veremediğini de sözlerine ekledi.

PKK kitabı yazıyordu

Terör örgütü PKK ile ilgili bir kitap da yazdığını söyleyen Osman Öcalan, "Kendi penceremden gördüğüm PKK'nın gerçeklerini yazıyorum. İki bölümünü tamamladım ve bu kış bitirmeyi düşünüyorum. Kitabın ismi 'Kürt Trajedisinde Bir Sayfa'" demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gayret

global ceteler asla hdp'nin bölünmesine izin vermez. Simdi anlasildimi selocu zilletcilerin bu herife neden düsman olduklari.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay