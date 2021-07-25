Oğlu duyurdu... Osman Öcalan felç geçirdi! Tüm fonksiyonlarını kaybetti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölgesi'nde yaşayan Osman Öcalan'ın oğlu Welat Osman, Basnews'e yaptığı açıklamada, babasının sağlık durumunun bir süredir kötü olduğunu ve geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket yetisini tümden kaybettiğini söyledi.

Babasının bitkisel hayata girdiğini söyleyen Welat Osman, babasının hiçbir şeye tepki veremediğini de sözlerine ekledi.

PKK kitabı yazıyordu

Terör örgütü PKK ile ilgili bir kitap da yazdığını söyleyen Osman Öcalan, "Kendi penceremden gördüğüm PKK'nın gerçeklerini yazıyorum. İki bölümünü tamamladım ve bu kış bitirmeyi düşünüyorum. Kitabın ismi 'Kürt Trajedisinde Bir Sayfa'" demişti.