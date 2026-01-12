  • İSTANBUL
Galatasaray, Fabian Ruiz transferinde Real'e tosladı
Giriş Tarihi:

Galatasaray, Fabian Ruiz transferinde Real'e tosladı

Galatasaray’ın orta saha transferi için hedefine koyduğu PSG’li Fabian Ruiz için haberler pek de iç açıcı değil. Yıldız oyuncuya Real Madrid de talip oldu.

Foto - Galatasaray, Fabian Ruiz transferinde Real'e tosladı

Devre arası transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, hedefindeki yıldız isim için zorlu bir rakiple karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılıların uzun süredir ilgilendiği PSG’nin İspanyol orta saha oyuncusu Fabian Ruiz için Real Madrid’in de devreye girdiği öğrenildi.

Foto - Galatasaray, Fabian Ruiz transferinde Real'e tosladı

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid, orta saha rotasyonunu genişletmek ve kaliteyi artırmak için Fabian Ruiz’i transfer listesine aldı. Eflatun-beyazlılar, PSG ile resmi temas kurmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Foto - Galatasaray, Fabian Ruiz transferinde Real'e tosladı

Paris Saint-Germain cephesinin de 28 yaşındaki oyuncuyu bırakmak istememesi transferi iyice karmaşık bir hale soktu. Bundan sonraki sürecin tamamen Fabian Ruiz'in kararı doğrultusunda ilerleyeceği belirtiliyor. Fransızlar, Galatasaray’ın devre arası için satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle çalışma yaptığını ancak Real Madrid'in devreye girmesinin işleri zorlaştırdığını yazdı.

Foto - Galatasaray, Fabian Ruiz transferinde Real'e tosladı

Kariyerinde Real Betis ve Napoli gibi önemli kulüplerin formasını giyen Fabian Ruiz, bu sezon PSG ile çıktığı 18 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Hem oyun kurucu özelliği hem de hücuma katkısıyla dikkat çeken İspanyol yıldız, Avrupa transfer piyasasının gözde isimleri arasında yer alıyor.

