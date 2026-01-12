  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump "anlaşma" çağrısı yapmıştı! Küba Devlet Başkanı öyle bir yanıt verdi ki Elon Musk'tan eğitim sistemini sarsacak çıkış! Okula gitmeyin, tıp okumayın! Fed Başkanı'na hapis tehdidi! Powell'dan Adalet Bakanlığı'na tarihi rest! Bakan Yerlikaya açıkladı! 16 ilde FETÖ operasyonu: 81 şüpheli yakalandı Trump'tan dünyayı titreten savaş tehdidi! İran için düğmeye mi basılıyor? 'Kral olmak isteyen İsrail uşağı Rıza Pehlevi Bir Sahtekardır' Ev sahibi olmak hayal, kiracılık lüks oldu! 12 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Milleti açlık yalanıyla kandıran Mansur Yavaş suçunu itiraf etti! Trafik çilesinin faturasını vatandaşa kesti! 41 ile sarı kodlu uyarı!
Dünya "HDK'ye yabancı destek olmasaydı savaşı bitirirdik" Sudan'dan Türkiye'ye destek teşekkürü
Dünya

"HDK'ye yabancı destek olmasaydı savaşı bitirirdik" Sudan'dan Türkiye'ye destek teşekkürü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
"HDK'ye yabancı destek olmasaydı savaşı bitirirdik" Sudan'dan Türkiye'ye destek teşekkürü

Sudan'ın Kuzey Eyaleti Valisi Abdurrahman Abdulhamid, "Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) yönelik yabancı destek olmasaydı biz bu savaşı bitirirdik." dedi. Abdulhamid, Sudan'a verdiği destekten ve Türk halkının dayanışmasından dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

Sudan'ın Kuzey Eyaleti Valisi Abdurrahman Abdulhamid, "Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) yönelik yabancı destek olmasaydı biz bu savaşı bitirirdik." dedi.

Abdulhamid, Kuzey Eyaleti'nin merkezi Dungula'da Türkiye'den gelen gazeteci heyetine bölge hakkında bilgi verdi.

Abdulhamid, ülkenin kuzeyindeki Kuzey Eyaleti'nin medeniyetin beşiği ve ilahi dinlerden önceki medeniyetlerin buluştuğu bir yer olduğuna dikkati çekti.

Çatışmaların başlamasının ardından eyalete yerinden edilen çok sayıda Sudanlının geldiğini aktaran Abdulhamid, çatışmaların azaldığı ve Sudan ordusunun kontrolü ele aldığı bölgelere geri dönüşlerin de olduğunu kaydetti.

Abdulhamid, HDK'ye yönelik dış desteğe işaret ederek, "Hızlı Destek Kuvvetleri'ne yönelik yabancı destek olmasaydı biz bu savaşı bitirirdik." ifadesini kullandı.

HDK'nin Kuzey Eyaleti'ne de saldırdığını ancak geri püskürtüldüğünü aktaran Abdulhamid, bu saldırılarda Merevi Barajı'nın hedef aldığını ve eyaletin elektrik hatlarına zarar verildiğini belirtti.

Abdulhamid, Sudan ordusunun ve halkının HDK'ye karşı kararlı olduğuna, özellikle de eyalet halkının kararlılığına dikkati çekti.

Kuzey Eyaleti Valisi Abdulhamid, Sudan'a verdiği destekten ve Türk halkının dayanışmasından dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

Sudan'dan BAE'ye şok suçlama, Türkiye'ye açık çek! 'Bundan böyle tek dostumuz Türkiye olacak'
Sudan'dan BAE'ye şok suçlama, Türkiye'ye açık çek! 'Bundan böyle tek dostumuz Türkiye olacak'

Gündem

Sudan'dan BAE'ye şok suçlama, Türkiye'ye açık çek! 'Bundan böyle tek dostumuz Türkiye olacak'

Sudan'da 13 milyon kişi savaş nedeniyle yerinden edildi
Sudan'da 13 milyon kişi savaş nedeniyle yerinden edildi

Dünya

Sudan'da 13 milyon kişi savaş nedeniyle yerinden edildi

İHH’dan Sudan’a 13 TIR’lık insani yardım
İHH’dan Sudan’a 13 TIR’lık insani yardım

Aktüel

İHH’dan Sudan’a 13 TIR’lık insani yardım

Türkiye’den Sudan’a dev yardım köprüsü: 6. "İyilik Gemisi" 2 bin 600 ton malzemeyle yola çıktı!
Türkiye’den Sudan’a dev yardım köprüsü: 6. "İyilik Gemisi" 2 bin 600 ton malzemeyle yola çıktı!

Dünya

Türkiye’den Sudan’a dev yardım köprüsü: 6. "İyilik Gemisi" 2 bin 600 ton malzemeyle yola çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23