Spor
5
Yeniakit Publisher
'Bu nasıl iş' dedirtecekler... Beşiktaş'ın 'sol'u kapanıyor: Haydi hayırlısı...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

'Bu nasıl iş' dedirtecekler... Beşiktaş'ın 'sol'u kapanıyor: Haydi hayırlısı...

Foot Mercato'nun iddiasına göre Beşiktaş, Quilindschy Hartman'ın ekibiyle ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor.

#1
Foto - 'Bu nasıl iş' dedirtecekler... Beşiktaş'ın 'sol'u kapanıyor: Haydi hayırlısı...

Beşiktaş’ın sol bek arayışları kapsamında gündemine gelen Quilindschy Hartman konusu ilerlemeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar bu transferde ciddi bir aşamaya gelmiş durumda.

#2
Foto - 'Bu nasıl iş' dedirtecekler... Beşiktaş'ın 'sol'u kapanıyor: Haydi hayırlısı...

Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş, Hartman’ın menajerleriyle görüşmelerde önemli mesafe katetti.

#3
Foto - 'Bu nasıl iş' dedirtecekler... Beşiktaş'ın 'sol'u kapanıyor: Haydi hayırlısı...

Oyuncu tarafıyla kişisel şartlarda büyük oranda anlaşma sağlandı. Transferde herhangi bir pürüz görünmüyor.

#4
Foto - 'Bu nasıl iş' dedirtecekler... Beşiktaş'ın 'sol'u kapanıyor: Haydi hayırlısı...

Quilindschy Hartman, bu sezon Burnley formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 4 asist yaparak ofansif gücünü kanıtladı. Feyenoord altyapısından yetişen ve Arne Slot döneminde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu, hızı ve orta kalitesiyle biliniyor.

