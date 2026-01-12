'Bu nasıl iş' dedirtecekler... Beşiktaş'ın 'sol'u kapanıyor: Haydi hayırlısı...
Foot Mercato'nun iddiasına göre Beşiktaş, Quilindschy Hartman'ın ekibiyle ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor.
Beşiktaş’ın sol bek arayışları kapsamında gündemine gelen Quilindschy Hartman konusu ilerlemeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar bu transferde ciddi bir aşamaya gelmiş durumda.
Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş, Hartman’ın menajerleriyle görüşmelerde önemli mesafe katetti.
Oyuncu tarafıyla kişisel şartlarda büyük oranda anlaşma sağlandı. Transferde herhangi bir pürüz görünmüyor.
Quilindschy Hartman, bu sezon Burnley formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 4 asist yaparak ofansif gücünü kanıtladı. Feyenoord altyapısından yetişen ve Arne Slot döneminde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu, hızı ve orta kalitesiyle biliniyor.
