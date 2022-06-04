Oğlu cinayetle suçlanan Bakan, katıldığı konferansta gözyaşlarına hakim olamadı

Ahbar el Yevm haber portalı, oğlu ABD’de cinayetle suçlanan Bakan Makram’ın katıldığı ‘Mısır yapabilir’ isimli konferans serisinin ‘Mısır, Sanayiden Geçiyor’ isimli son kapanış bölümünde göz yaşlarına boğulduğunu aktardı.

Bakan yaptığı konuşmada “Ani değişiklikler oldu. Herkesin ailevi veya istisnai durumları vardır ancak hepimiz inançlı, güçlü ve azimli insanlarız. Faydalı teklifleri ve ülkemize sözleri yerine getirmeliyiz. Rabbimiz, her türlü ihtiyaca kadirdir” dedi. Ahbar el Yevm, Bakan Makram’ın kendisine hakim olamadığını ve alkışlandığı sırada ağladığını belirtti.

Bakan Makram, Facebook’ta kişisel hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ailem ve ben ağır bir sınavdan geçiyoruz. Oğlumun ABD’de cinayetle suçlanması sebebiyle zor bir dönem geçiriyoruz. Mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş bir karar yok. Mısır hükümetinde bakan olmam, oğlunun içinde bulunduğu zor durumuyla cesurca yüzleşen inançlı bir anne olmamla hiçbir şekilde çelişmiyor. Sonuçları ne olursa olsun, bir bakan olarak bulunduğum pozisyonun gerektirdiği sorumlulukları üstleniyorum ve bireysel yaşantımla kamusal görevim arasında net bir ayrım yapıyorum.”

Ancak Makram’ın konferans sırasında ağlaması ülkede tartışmalara neden oldu. Bazıları Makram’ın ağlaması nedeniyle kendisine sempati duyarken bazı kişiler Makram’ın görevine devam etmesinin uygun olmadığını belirtti. Mısır Ulusal Kadın Konseyi Başkanı Maya Mursi, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda Makram’ın yanında olduğunu belirtti.

Mursi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sana ağlama demeyeceğim. Kendini ve aileni Allah’a emanet et. Karşılık bulacaksınız, zorlanacaksınız ve onurlandırılacaksınız. Konferansta bu asil ve bütün zorluklara göğüs geren anneyi ayakta alkışlayanlara sesleniyorum. Kendisi oğlunun çektiği çileden önce halkımızın menfaatini gözetmek için yemin etmiştir. Ben kalplerinde merhamet olanlara karşı merhametli olunmasını istiyorum, bu kişiler bizim yaşamadığımız şeyler ile mücadele ediyor olabilir.”

Makram'ın oğlu Ramy Hany Mounir Fahim, ABD’li iş arkadaşını ve başka birini öldürmekle suçlanıyor. Davanın ​​tarihi 17 Haziran olarak belirlendi.

Kaynak: Şarkul Avsat