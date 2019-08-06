Öğleden sonra tokluk için Hindistan cevizi yağı

Uzm. Diyetisyen Işın Sayın, öğle ve akşam yemeği arasında açlık hissi yüksek olanlara abur cubura alternatif olarak Hindistan cevizi yağı ve bir kase yağlı yoğurt önerdi.

Uzm. Diyetisyen Işın Sayın, öğle ve akşam yemeği arasında aklı sürekli yemekte olanlara bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ve bir kase yağlı yoğurt önerdi. Uzm. Dyt. Sayın, kilo vermenin detoks iksiri, şok diyetler ile ilgili bir iş olmadığının, günlük beslenme alışkanlıklarının değiştirilerek kalıcı kilo verilebileceğinin altını çizdi.

"Hindistan cevizi yağı, tabiiki her yağ gibi soğuk sıkım olmalıdır"

Hindistan cevizinin çok başarılı bir koku ve tat desteği sağladığını belirten Uzm. Diyetisyen Işın Sayın, "Kokusu mutluluk verir. Öğleden sonra tokluk için 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağını 200 gr. tam yağlı yoğurda ekleyin. Çok uzun süre tok kaldığınızı ve akşam yemeğine kadar yiyecek düşünmediğinizi göreceksiniz. Çoğu birey; öğleden sonraları sıklıkla abur cubur tüketir. Bu saatleri hem doyurucu, hem de keyifli hale getirin. Kilo vermeniz kolaylaşsın, kaçamak riskiniz azalsın, düşük kalori ile bu saati atlattığınızda, diyetlerinizden de yüksek verim alacaksınız. Tokluk hissi veren leptin hormonun salgılanmasını sağlayan Hindistan cevizi yağı, tabiiki her yağ gibi soğuk sıkım olmalıdır" dedi.

"Tadını aldıktan sonra vazgeçilmeziniz olacak"

Dyt Sayın, Hindistan cevizi yağı için "Tadını aldıktan sonra vazgeçilmezim ve en favori baharatım olmuştu. Hindistan cevizli Türk kahvesi yaptığıma kimse inanamadı. İçtiğiniz sıcak veya soğuk kakaolu süte ve denediğinizde diğer içeceklerinize Hindistan cevizinin çok yakıştığını göreceksiniz. Hindistan cevizinin içeriğinde; kaprilik, laurik, miristik vb doymuş yağların yanı sıra oleik asit de bulunmaktadır. Günde 15 gr. yani yaklaşık 1-1,5 çorba kaşığı Hindistan cevizi tüketebilirsiniz" diye konuştu.