0553 313 94 23

Öğleden sonra tokluk için Hindistan cevizi yağı

Uzm.

06 Ağustos 2019 Salı 12:59
Öğleden sonra tokluk için Hindistan cevizi yağı

Uzm. Diyetisyen Işın Sayın, öğle ve akşam yemeği arasında açlık hissi yüksek olanlara abur cubura alternatif olarak Hindistan cevizi yağı ve bir kase yağlı yoğurt önerdi.



Uzm. Diyetisyen Işın Sayın, öğle ve akşam yemeği arasında aklı sürekli yemekte olanlara bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ve bir kase yağlı yoğurt önerdi. Uzm. Dyt. Sayın, kilo vermenin detoks iksiri, şok diyetler ile ilgili bir iş olmadığının, günlük beslenme alışkanlıklarının değiştirilerek kalıcı kilo verilebileceğinin altını çizdi.



"Hindistan cevizi yağı, tabiiki her yağ gibi soğuk sıkım olmalıdır"


Hindistan cevizinin çok başarılı bir koku ve tat desteği sağladığını belirten Uzm. Diyetisyen Işın Sayın, "Kokusu mutluluk verir. Öğleden sonra tokluk için 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağını 200 gr. tam yağlı yoğurda ekleyin. Çok uzun süre tok kaldığınızı ve akşam yemeğine kadar yiyecek düşünmediğinizi göreceksiniz. Çoğu birey; öğleden sonraları sıklıkla abur cubur tüketir. Bu saatleri hem doyurucu, hem de keyifli hale getirin. Kilo vermeniz kolaylaşsın, kaçamak riskiniz azalsın, düşük kalori ile bu saati atlattığınızda, diyetlerinizden de yüksek verim alacaksınız. Tokluk hissi veren leptin hormonun salgılanmasını sağlayan Hindistan cevizi yağı, tabiiki her yağ gibi soğuk sıkım olmalıdır" dedi.



"Tadını aldıktan sonra vazgeçilmeziniz olacak"


Dyt Sayın, Hindistan cevizi yağı için "Tadını aldıktan sonra vazgeçilmezim ve en favori baharatım olmuştu. Hindistan cevizli Türk kahvesi yaptığıma kimse inanamadı. İçtiğiniz sıcak veya soğuk kakaolu süte ve denediğinizde diğer içeceklerinize Hindistan cevizinin çok yakıştığını göreceksiniz. Hindistan cevizinin içeriğinde; kaprilik, laurik, miristik vb doymuş yağların yanı sıra oleik asit de bulunmaktadır. Günde 15 gr. yani yaklaşık 1-1,5 çorba kaşığı Hindistan cevizi tüketebilirsiniz" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tiyatro sokağa indi
    1. Tiyatro sokağa indi
    2. Günün ilk yarısında şehir..
    3. Taksim Camii alemiyle hilal buluştu,..
    4. Borsada günün ilk yarısı (2)
    5. Taksim’de sıcaktan bunalan köpeğin..
    6. Tarihi eser aranan evden makineli..
    7. Borsada günün ilk yarısı (1)
    8. Diyanetten “Sıfır atık, sıfır israf”..
    9. "Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in..
    10. Kongo Demokratik'te 4 günde 36 kişi..
    11. Jandarma ekiplerinden alkol denetimi
    12. Çocuğa fiziksel ve psikolojik şiddete..
    13. Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik..
    14. Jandarma trafik timleri, bir hafta da..
    15. Kayıp çocuğu arama çalışmaları devam..
    16. Beşiktaş'ta sakatlık depremi!
    17. Afganistan'da Taliban operasyonu: 92..
    18. Türkiye ile İran arasında sınır..
    19. BM: "Burundi’de sıtma salgınında bin..
    20. Bilim insanlarını korkutan gelişme!
    21. Çin-ABD ticaret savaşını 'teknoloji ve..
    22. Sulama kanallarının temizliği imece..
    23. Zeytun Şener kadın kolları..
    24. Körfez’de bozulan yollara asfalt atıldı
    25. Piyasalarda gün ortası
    26. Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye..
    27. Gebze’de Camiler bayrama hazırlanıyor
    28. Levent Eriş, Anadaspor’un başında ilk..
    29. İstasyon Mahallesi turnuvasında..
    30. Keşan’da yılın ilk ayçiçeği 5.06..
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'