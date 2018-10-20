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Öğle tatilinde atölyeye gitti, "üretim yok" dedi! Fox'un yalanı elinde patladı

Yahudi güdümündeki Fox Haber, Türkiye ekonomisine yönelik algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. İkitelli ayakkabıcılar sanayi sitesine giden Fox muhabiri, öğle tatilinde olan bir atölyede, sanki üretim durmuş, çalışanlar işten çıkarılmış gibi haber yaptı. Söz konusu atölyeye giden diğer gazeteciler, Fox’un yalanını ortaya çıkardı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 14:49

Fox Haber sunucusu Fatih Portakal yine bir yalan haberle gündemde. Fox Haber muhabiri, İkitelli ayakkabıcılar sanayi sitesine gitti. Buraya kadar her şey normaldi. Anormal olan ise muhabirin, ayakkabı üreticilerinin atölyelerini kapattığını, açık olanların ise kapanmak üzere olduğunu söylemesiydi.

A Haber İkitelli ayakkabıcılar sanayi sitesine gidip bu durumu araştırdı. Fox Haber ekibinin, öğle tatilinde olan boş bir atölyede çekim yaptığı ortaya çıktı. Aynı atölyenin sahibi, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

RTÜK Fox'a sessiz!

Daha önce de şehir hastanelerinde yaptığı yalan haberler nedeniyle büyük tepki toplayan FOX TV, Türkiye ekonomisini doğrudan hedef almaya devam ediyor. Türkiye üreticileri, sanayicileri, perakendecileri, hizmet sektörü ve çalışanları ile ekonomik kriz algısına karşı top yekün bir tavır sergilerken FOX TV'nin bu yayıncılığı ülkeye ihanet olarak yorumlandı. FOX TV'nin Türkiye ekonomisini hedef alan bu yayıncılığına karşı RTÜK'ün sessiz kalması ise dikkatlerden kaçmıyor.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 14:49
  1. Fox
  2. Fatih Portakal
  3. A Haber

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