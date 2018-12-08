‘Oğlancı’nın rezil kitabı poşetten çıktı

Harun Sekmen İstanbul

Milli ve manevi değerlerimize düşmanlığıyla bilinen Alevi kökenli Rıza Zelyut’un, Osmanlı Devleti’ni karalamaya yönelik kaleme aldığı ‘Osmanlı’da Oğlancılık’ isimli ahlaksız eseri, Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun aksi yöndeki kararına rağmen serbest bir şekilde raflardaki yerini aldı. Tarihin gördüğü en büyük devletlerden biri olan Osmanlı’ya akıl almaz iftiraların atıldığı sapkın eserin, ‘Siyah poşetle’ satılması gerektiği halde açık bir şekilde raflarda satışa sunuldu. Muzır Neşriyat Kurulu’nun kararını yargıya taşıyan Kaynak Yayınları’nın Ankara 11. İdare Mahkemesi’ne açtığı davadan şok bir karar çıktı. Kitapla ilgili bilirkişiler, Prof. Dr. Birim Güney Kılıç, Prof. Dr. Neriman Aral, Prof. Dr. Metin Pişkin’den rapor isteyen mahkeme, kitabın normal bir şekilde satılmasına onay verdi. Mao’cu Aydınlık gazetesindeki köşesinden her türlü tezviratı rahatlıkla yapabilen Zelyut’un manipülatif içerikli ‘Osmanlı’da Oğlancılık’ isimli eseri, altı asır boyunca dünyayı adalet ve ahlak temelinde yöneten Osmanlı Devleti’ne dil uzatıyor. Kamuoyunda büyük rahatsızlığa neden olan sapkın kitabın, yeniden muzır neşriyat kapsamına alınarak, siyah poşete konması ya da toplatılması bekleniyor.