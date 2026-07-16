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Gündem Of'ta serinlemek için denize girdiler: İran uyruklu 3 işçiden 1'i öldü, 2'si tedavi altında
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Of'ta serinlemek için denize girdiler: İran uyruklu 3 işçiden 1'i öldü, 2'si tedavi altında

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Of'ta serinlemek için denize girdiler: İran uyruklu 3 işçiden 1'i öldü, 2'si tedavi altında

Trabzon’un Of ilçesinde, denize girme yasağına rağmen serinlemek için denize giren 3 İranlı çay işçisi boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan işçilerden biri yaşamını yitirirken, iki kişinin tedavisi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, dün saat 12.30 sıralarında Of ilçesi Eskipazar mahallesi Çaykur Çay Fabrikası karşısında serinlemek için denize giren 3 kişi dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra İtfaiye, AFAD, Sahil Güvenlik ve Emniyet ekipleri gönderildi.

Yapılan çalışmalar sonrasında Of'a mevsimlik çay işçisi olarak İran'dan geldikleri belirlenen Bahram (35) ve Zeynelabidin Doudkanlouymilan (33) ile Omid Rahmanidoudkanlou (33) sudan çıkartıldı. 3 kişi olay sonrası Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İranlı çay işçilerinden Bahram Doudkanlouymilan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer iki kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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