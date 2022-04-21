Öfkelenip bağırmak sağlığınızı bozuyor! Bağırmanın sağlığa zararları ve sakin kalmanın yolları!

Hangi durumda öfkeleniriz?

• Sıkıldığımızda ve anlaşılmadığımızı hissettiğimizde

• Haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüzde

• Kendimizi ifade edemediğimizde

• İstek ve ihtiyaçlarımız karşılanmadığı ya da karşılanmayacağını düşündüğümüzde,

•Yalnızlık, kaygı, utanç ve bunlar gibi birtakım duygular hissettiğimizde öfkeleniriz. Öfkelendiğimizde stres ve gerginlik başlar, nefes alıp verme sıklaşır, adrenalin salgısı artar, kalp atışları hızlanır ve de kan basıncı artar.

Öfkelendiğinizde ve sinirlerinizi kontrol edip bağırdığınızda sadece ses telleriniz değil tüm sağlığınız olumsuz etkileniyor.

İşte bağırmanın sağlığa zararları ve öfkelendiğinizde sakin kalmanın yolları!



-Sesinizi her yükselttiğinizde ve hararetli bir tartışmaya girdiğinizde, kalp atış hızının arttığını fark etmişsinizdir . Bu, kan basıncınızın da yükseldiği anlamına gelir ve bu yüzden kırmızı yanaklar ve cildinizden dışarı fırlayan damarlar ile telaşlı görünürsünüz. Ayrıca oksijeni ve besinleri ana organlarınıza aktaran kalbinizin hızlanması nedeniyle daha hızlı nefes alır verirsiniz. Bazı durumlarda ellerinizin ve ayaklarınızın normalden daha soğuk olduğunu fark edebilirsiniz. Bu da kalp ile ilgili sorunları tetikleyebilir.

-Araştırmalar, geçmişte sahip olduğunuz hararetli bir tartışmayı hatırlamanın bile, bağışıklık savunmanızı 6 saat boyunca azaltacağını kanıtlıyor. Çok kolay sinirlenen insanlar, bağışıklık sistemlerinin zayıflamasıyla daha sık hastalandıklarını fark edebilirler. Sürekli bağıran insanlar bu, artan kaygılarla birlikte, sağlıklarını farkına bile varmadan büyük bir riske sokar.

-Öfkelendiğimizde , stres kimyasalları beynimize ve vücudumuza hücum eder ve metabolizmamızda değişiklikler yapmaya devam eder . Bu nedenle tedavi edilmeyen öfke sorunları olan kişilerde baş ağrısı, kaygı, uykusuzluk ve hatta sindirim sorunları olabilir. Egzama gibi cilt rahatsızlıkları da aşırı öfkeli zamanlarda ortaya çıkabilir. Sonuç olarak, bu insanlar felç veya kalp krizi geçirme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

-İnsanların anılarını etkileyen sadece futbol oynarken top çarpması ile yaşayabileceğiniz türden fiziksel kafa travması değildir, aynı zamanda stresli durumlar da etkileyebilir. Anıları etkileyen şeylerden biri de öfkeli bir konuşma yapmaktır Tartışma bittikten sonra, biriniz veya ikiniz bazı şeyleri farklı şekilde hatırlayabilir veya bazı şeyleri tamamen unutmuş olabilirsiniz!

-Bağırmak sadece bağıran kişiler için değil, bağırtıyı dinleyen için de kötüdür ve zararı çok küçük yaşlarda başlayabilmektedir. Çocuklara bağırmak onlara çeşitli şekillerde zarar verebilir. Davranış sorunları yaşanabilir ya da daha da kötüleşebilir. Bağıran ve bağırılan kişinin beyin gelişimleri değişir ve yavaşlayabilir. Çocukluklarında çokça bağırılan insanların çocukları üzerine yapılan araştırmada beyinde ses ve dili işleyen kısımlarda farklı bir beyin yapısına sahip olduğu görülmüştür. Sürekli bağıran ve bağırılan kişiler kronik ağrı çekebilirler. Hayatlarının geri kalanında onları takip edebilecek sorunlardan bazıları sırt ve boyun ağrısı, baş ağrıları ve hatta artriti içerir.

-Araştırmalar , bir tartışma sırasında haklı olduğumuza aşırı güvendiğimiz, ancak duyulacağımızdan emin olmadığımız için bağırdığımızı gösteriyor. Ancak insanlar nadiren bağırarak, araya girerek ve diğer kişinin iddialarını değersiz olarak değerlendirerek tartışmaları kazanırlar. Muhakeme yapmak ve sakin kalmak, amacınızın görülmesini ve anlaşılmasını sağlamanın ve sonunda diğer tarafı ikna etmenin tek yoludur.

Kendinizi bağırmaktan ve öfkelenmekten nasıl alıkoyabilirsiniz?

Öfkenizle baş etmenin yolları

• Duygularınızı anlattığınız bir günlük tutun. • Sizi öfkelendirebilecek durumların listesini yapın. • İletişim becerilerinizi geliştirin. • “Sen dilini” değil “Ben dilini” kullanın. • Mola verin, sizi öfkelendiren durumu analiz edin. Asıl problem ne? Problemi tanımlayın. Temel iletişim becerinden yararlanın.

Dur-düşün-duygularını kontrol et-davran

• Gevşeme ve nefes egzersizlerini öğrenin, spor yapın. • Olaylara bakış açınızı değiştirin. (Unutmayın, kızgın olduğumuzda genellikle düşüncelerimiz gerçeği yansıtmaktan çok, olayların abartılmış ve çarpıtılmış şeklini algılar ve yorumlar) • Problemi büyütmeyin ve affedin…