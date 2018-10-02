Öfke dişlerinizi öğütüp, bitiriyor



Öfkeli ve gergin yapıdaki kişilerin diş boyları ve dizilimi farklılaşıyor ve dişler daha çabuk yaşlanıyor. Kendine cimri olan diş bakımını da ihmal ediyor. Stresin azalması dişlerin daha az aşınması anlamına geliyor.

Diş hekimleri hastalarının psikolojik yapısını, dişlerini görür görmez anlıyorlar.

“Bu adam öfkeli.. Yada yoğun endişeleri var.. Bu hanım gergin. Ailevi durumunda üzücü şeyler var..”

Bu ve benzeri kanaatleri hastalarının öyle birkaç günlük, birkaç aylık durumlarını özetlemiyor. Aksine yılları kapsayan bir ruhî durum tesbiti oluyor bunlar...

Diş yapısı kişinin karakter özelliklerini yansıtıyor. Özellikle köpek dişlerinin sivri ve belirgin oluşu kişinin karakterine yansıyor. Gün içinde iş hayatındaki zorluklar, trafik ve yorgunluk gibi nedenlerle ağız içi stresi fazlalaşıyor. Stresin en önemli yansımalarından biri dişlerde görülüyor. Ağız içindeki stres çene ekleminin zarar görmesine yol açıyor. Bu tip sorunlarla karşılaşıldığında mutlaka diş hekimine başvurmak ve sorunu kontrol altına almak gerekiyor.

Tütün deforme ediyor

Depresyon altında olan ve yoğun stres yaşayan kişilerin dişlerinde ciddi aşınmalar oluşuyor. Bu kişilerde strese bağlı olarak ortaya çıkan gece diş gıcırdatma ve diş sıkma alışkanlıkları, dişlerde ciddi aşınmalara ve dişin koruyucu tabakasının zarar görmesine sebep oluyor. Depresif insanlarda diş boylarının daha kısa olduğu ve dişlerin göreceli olarak içeriye doğru dizildiği gözleniyor. Sigara ve nargile gibi tütün ve tütün mamullerinin fazla miktarda tüketilmesinin de dişlerde deformasyona yol açtığı belirtiliyor.

Öte yandan depresyonu olanlar ve stresli yapıdaki kişiler kendilerine çok özen göstermiyor ve birçok konuda cimri davranışlar sergiliyor. Kendisine karşı cömert olanlar ise dişlerine de özen gösteriyor. Tersi durumda kişilerin diş görünümlerinin kirli ve sarı renkli olduğu belirtiliyor. Bu kişilerde yoğun diş taşı problemi ile diş eti kanama şikâyetleri de bulunuyor. Diş bakımını ihmal etmek tıpkı kişisel bakımı önemsememek gibi psikolojik bir sorunun göstergesidir. Depresyonun belirtileri arasında diş eti kanamaları ve bakımsız bir ağız da var. Ağız ve diş problemlerinin önemsenmesi gerek.

Dişleri sıkmak diş boyunu kısaltıyor

Günümüzde diş çürüklerinden çok dişlerde hassasiyet ve aşınma gibi problemlerle karşılaşılıyor. Çürüksüz olan dişlerde çatlak ve aşınmaların ortaya çıkması diş boylarının giderek kısalmasına yol açıyor. Dişlerdeki bu deformasyonlar yüzünden ağız yüksekliği de giderek düşüyor.

Strese bağlı diş hasarları yüzünden kişinin kendi yaşı ile diş yaşı arasındaki açıklık giderek artıyor. Bu durumda 30-40 yaşındaki kişilerin dişlerinde, 50-60 yaşındaki kişilerin dişlerindeki gibi bir görünüm oluşuyor. Dişlerde, strese bağlı aşınmaların en aza indirilmesi için alınacak bazı önlemler, kişinin ruh ve beden sağlığını olumlu etkiliyor. Ağız içi gerginlik; beslenmeden spora, hayata bakış açısını değiştirmek tevekkül sahibi olmaktan koruyucu plak kullanımına kadar birçok alternatifle kontrol altına alınabiliyor.