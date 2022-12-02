Office dokümanlarını solladı! En zararlı dosya türü belli oldu

Yeni Akit Ankara

HP, üçüncü çeyrek HP Wolf Güvenlik Tehdit Öngörüleri Raporu'nu yayınladı; ZIP ve RAR dosyaları gibi arşiv dosya biçimlerinin kötü amaçlı yazılımları yaymak için en çok kullanılan dosya türü olduğunu ve üç yıl sonra ilk kez Office dosyalarını geçtiğini ortaya koydu. Gerçek dünyadaki siber saldırıların analizini sunan rapor, hızla değişen siber suç ortamında siber suçluların tespit edilmemek ve kullanıcılara zarar vermek için kullandıkları en son tekniklere dikkat çekerek kurumlara yardımcı oluyor.

Zararlı yazılımların yüzde 44'ünün arşiv dosyalarının içinden gönderiliyor

HP Wolf Security çalıştıran milyonlarca uç noktadan elde edilen verilere dayanan araştırma, zararlı yazılımların yüzde 44'ünün arşiv dosyalarının içinden gönderildiğini ortaya koydu. Rapora göre Microsoft Word, Excel ve PowerPoint gibi Office dosyaları aracılığıyla zararlı yazılım yayma oranı olan yüzde 32'ye kıyasla, arşiv dosyalarının ulaştığı yüzde 44 oranı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 11'lik bir artışa da işaret ediyor. Rapor, arşiv dosyalarının kullanımını yeni HTML kaçakçılığı teknikleriyle (siber suçluların e-posta ağ geçitlerini atlamak için zararlı arşiv dosyalarını HTML dosyalarına yerleştirme teknikleri ile) birleştiren ve ardından atak başlatan birkaç saldırı tespit etti.

HTML dosyalarını kullanıyorlar

Örneğin, son QakBot ve IceID saldırıları, kullanıcıları Adobe gibi görünen sahte çevrimiçi belge görüntüleyicilere yönlendirmek için HTML dosyalarını kullandı. Kullanıcılara daha sonra bir ZIP dosyası açmaları ve dosyaları açmak için bir parola girmeleri talimatı verildi ve bu parolayla bilgisayarlarına kötü amaçlı yazılım yerleştirildi. Özgün HTML dosyası içindeki zararlı yazılım kodlanmış ve şifrelenmiş olduğundan, e-posta ağ geçidi veya diğer güvenlik araçları tarafından tespit edilmesi çok zorlaşıyor. Saldırganlar sosyal mühendisliğe güveniyor ve insanları kandırarak kötü amaçlı ZIP dosyasını açması için ikna edici ve iyi tasarlanmış bir web sayfası oluşturuyor. Ekim ayında da aynı saldırganların sahte Google Drive sayfaları kullanarak kullanıcıları zararlı ZIP dosyalarını açmaları için kandırmaya çalıştıkları tespit edilmişti.

İşte saldırganların kullandığı akla zarar yöntemler!

HP ayrıca, saldırganların atağın tam ortasında silahlarını (casus yazılım, fidye yazılımı, keylogger gibi) değiştirmesine veya geo-fencing (coğrafi bir bölge etrafındaki sanal sınır) gibi yeni özellikler sunmasına olanak tanıyan ve modüler bir bulaşma zinciri kullanan karmaşık bir atak tespit etti. Yani, saldırgan, ihlal ettiği hedefe bağlı olarak taktiklerini değiştirebiliyor. Kötü amaçlı yazılımın doğrudan hedefe gönderilen eke dahil edilmemesi, e-posta ağ geçitlerinin bu tür saldırıları tespit etmesini de zorlaştırıyor.