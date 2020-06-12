OECD'den 'küresel kriz' uyarısı: İkinci dalga olursa...

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) bu küresel krizin dünya çağında ağır sonuçlar doğuracağını söylüyor.

OECD Genel Sekreteri Ángel Gurría euronews'e Covid-19 salgını sonrası toparlanma sürecine ilişkin tahminlerini euronews'e anlattı.

'İkinci dalga olursa küçülme yüzde 7,5'leri aşabilir'

OECD Genel Sekreteri Ángel Gurría, "Her şeyden önce salgının tekrarlamaması durumunda dünya ekonomisinin 2020’de yüzde 6’lık bir küçülme yaşayacağını söylüyoruz. Eğer ikinci dalga olursa, bu en az yüzde 7,5’leri bulabilir. Bunun nedeni, diğer şeylerin yanında, iyileşmesi gereken bir güven sorunu olması. İyileşmesi gereken bir yatırım sorunu var. Ortadan kalkması gereken bir ticari gerilim meselesi var. Aynı zamanda geride kalacak borç meselesi var. Hükümetler, şirketler ve hanehalkı açısından… Bu, kalkınmayı biraz zorlaştıracak. Bu yüzden V tipi toparlanmadan ziyade U tipi toparlanmaya odaklanıyoruz." dedi.

'Borç doğası itibariyle kötü ya da yanlış olmayan bir araçtır'

Gurría, "Borçları her zaman gelecek nesil öder. Bu değişmedi. Sorun, şimdiki neslin virüsle mücadele için yeteri kadar ödeme yapması gerekliliğiyle ilgili. Sahip olduğunuz her şeyi ortaya koyun! Virüse karşı savaşı kazanın. Borçlar, virüse karşı kazanılan zaferin bir sonucu. Ancak daha sonra bunun sonuçları olacak. Bu yüzden toparlanmaya ilişkin daha akıllıca davranmalıyız. Daha uzun sürecek ve daha fazla itmek gerekecek çünkü ağır olacak." ifadelerini kullandı.

Ángel Gurría: "Borç, doğası itibariyle kötü ya da yanlış olmayan bir araçtır. Büyümenizi ve gelişmenizi ilerletmek için borçları akıllıca ve makul bir şekilde kullanabilirsiniz. Borçlarla finanse ettiğiniz projelerinizin kendi borcunu ödemesini ya da ülkeniz ve toplumunuz için küresel fayda üretmesini sağlayan bazı programlar var. Bu genel hazine yoluyla bedelini ödemeye değer. Ancak şimdi borç meselesinin kural kitabına bakmanın zamanı değil. Şu an elimizdeki her şeyi vermek zorundayız. Önce virüsü yenmeli sonra sonuçlarıyla başa çıkmalıyız." diye konuştu.