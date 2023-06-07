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Ekonomi OECD Türkiye büyüme tahminini...
Ekonomi

OECD Türkiye büyüme tahminini...

Yeniakit Publisher
2023-06-07 11:17:00 -
OECD Türkiye büyüme tahminini...

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) küresel büyümenin bu yıl yüzde 2,7'ye gerileyeceğini öngördü.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) küresel büyümenin bu yıl yüzde 2,7'ye gerileyeceğini öngördü.

Kurum, "Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye için 2023 büyüme tahminini yüzde 2,8'den yüzde 3,6'ya yükseltirken, 2024 tahmini ise yüzde 3,8'den yüzde 3,7'ye geriledi.

Türkiye ekonomisinde 2023 yılı büyümesinde zayıf ihracat etkisinin görüleceği belirtildi. İşsizlik oranının yüzde 10 seviyesine yakın kalacağı, gevşeyen finansal koşulların enflasyonu bu yıl ve 2024'te yüzde 40'ın üzerine taşıyacağı ifade edildi.

OECD, Türkiye için 2023 TÜFE beklentisini yüzde 44,6'dan yüzde 44,8'e yükseltirken, 2024 beklentisini ise yüzde 41,4'ten yüzde 40,8'e düşürdü.

Raporda Türkiye'nin makroekonomik ve yapısal reformlara ihtiyacı olduğuna vurgu yapılarak "Depremin ardından para ve maliye politikaları ekonomiyi desteklemeye devam edecek. Ancak enflasyon beklentilerinin çıpalanması zorlu olacak. Para politikası sıkılaştırılmalı ve gelecekteki adımlara dair net bir iletişim sağlanmalı." ifadeleri kullanıldı.
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Raporda küresel büyüme tahmini de bu yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,7'ye yükseltildi. 2024 tahmini yüzde 2,9 oldu.

Kovid - 19 ve Ukrayna'daki savaş gibi şokların yanı sıra yüksek enflasyon ve Merkez Bankalarının fiyat baskılarını kontrol etmek için uyguladığı kısıtlayıcı politikalar nedeniyle küresel ekonomide zayıf bir toparlanma olacağı belirtildi.

Küresel ekonominin güçlü ve sürdürülebilir büyüme için uzun bir yolu olduğu belirtilerek "Küresel ekonomik gelişmeler iyileşmeye başladı ancak kırılganlıklar devam ediyor" ifadesine yer verildi

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