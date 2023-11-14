OECD sonuçları açıkladı | 'En alkolik' ülkeler! Türkiye'nin sırası merak konusu oldu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan "Bir Bakışta Sağlık" raporu, 33 ülkede aşırı alkol tüketimi alışkanlıklarını karşılaştırarak dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Raporda, sağlık harcamalarının yüzde 2,4'ünün alkol tüketiminin yol açtığı zararla mücadelede kullanıldığı ifade edildi.

Açıklanan rapora göre, 2021 yılında en yüksek alkol tüketimi Letonya ve Litvanya'da gerçekleşti. Bu ülkelerde, kişi başına yaklaşık 12 litre alkol tüketildi. Onları takip eden ülkeler arasında kişi başı 11 litreyle Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Avusturya yer aldı. Raporda öne çıkan bir diğer önemli nokta ise Türkiye'nin düşük alkol tüketimi ile dikkat çekmesi oldu.

Türkiye, Düşük Alkol Tüketimiyle Öne Çıkıyor

Türkiye, Kosta Rika, İsrail ve Kolombiya ile birlikte kişi başı yıllık alkol tüketiminin 5 litrenin altında olduğu ülkeler arasında yer aldı. Türkiye'nin düşük alkol tüketimi, OECD ülkeleri arasında sağlıklı alışkanlıkların desteklenmesi açısından olumlu bir gösterge olarak değerlendirilebilir.

Aşırı Alkol Kullanımında Türkiye Son Sıralarda

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Raporda yer alan bir diğer analiz, ülkelerdeki aşırı alkol kullanım alışkanlıklarını değerlendirdi. Buna göre, en az ayda bir kez dönemsel olarak aşırı alkol tüketenlerin oranına bakıldığında, Türkiye yüzde 3'lük oranıyla son sıralarda kendine yer buldu. İtalya yüzde 4 ile, Yunanistan ise yüzde 6 ile Türkiye'nin arkasında yer aldı. Listenin zirvesinde ise Danimarka, yetişkinlerin yüzde 30'dan fazlasının ayda en az bir kez aşırı içki tükettiğini bildirdi.

Türkiye, Kosta Rika, İsrail ve Kolombiya ile birlikte kişi başı yıllık alkol tüketiminin 5 litrenin altında olduğu ülkeler arasında yer aldı. Türkiye'nin düşük alkol tüketimi, OECD ülkeleri arasında sağlıklı alışkanlıkların desteklenmesi açısından olumlu bir gösterge olarak değerlendirilebilir.

Aşırı Alkol Kullanımında Türkiye Son Sıralarda

Raporda yer alan bir diğer analiz, ülkelerdeki aşırı alkol kullanım alışkanlıklarını değerlendirdi. Buna göre, en az ayda bir kez dönemsel olarak aşırı alkol tüketenlerin oranına bakıldığında, Türkiye yüzde 3'lük oranıyla son sıralarda kendine yer buldu. İtalya yüzde 4 ile, Yunanistan ise yüzde 6 ile Türkiye'nin arkasında yer aldı. Listenin zirvesinde ise Danimarka, yetişkinlerin yüzde 30'dan fazlasının ayda en az bir kez aşırı içki tükettiğini bildirdi.

OECD'nin raporu, ülkeler arasındaki alkol tüketim alışkanlıklarını ve aşırı alkol kullanımını değerlendirerek, sağlık politikalarının şekillenmesinde önemli bir referans oluşturuyor.