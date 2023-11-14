  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dosyalar arasında ne fark var? Anayasa Mahkemesi'ne Can Atalay sorusu

Osmanlı Hanedanı Sultan 2. Mahmud bu unvanıyla dünyaya nam saldı: “Son derece önemli, devasa boyutta” Üzerinde titizlikle çalışılıyor

Hak-İş'ten üyelerine TROY kart çağrısı!

Burak Yılmaz giderayak Beşiktaş'ı karıştırdı! Taraftarlar çileden çıktı

Azerbaycan'dan skandal İsrail kararı! Kardeş ülke asrın ayıbına imza attı

Emeklilere büyük müjde geldi! En düşük aylık bu kadar olacak

Borcu olanlar işte şimdi hapı yuttu! Şok eden karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Eli verir talkını, kendi yutar salkımı! Ezgi Mola'dan şok eden karar! Bunların gerçek yüzünü gör Türkiye

4 tondan sadece 1 litre çıkıyor! Tamı tamına 10 bin euroya satıyorlar! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor

Asgari ücretle ilgili beklenmedik iddia! Ünlü ekonomist kötü haberi verdi
Sağlık OECD sonuçları açıkladı | 'En alkolik' ülkeler! Türkiye'nin sırası merak konusu oldu
Sağlık

OECD sonuçları açıkladı | 'En alkolik' ülkeler! Türkiye'nin sırası merak konusu oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-14 23:17:00 -
OECD sonuçları açıkladı | 'En alkolik' ülkeler! Türkiye'nin sırası merak konusu oldu

Alkol tüketimi üzerine Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan raporda yüzdesel olarak en çok alkol tüketen ülkeler şaşırttı. İşte Türkiye'nin durumu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan "Bir Bakışta Sağlık" raporu, 33 ülkede aşırı alkol tüketimi alışkanlıklarını karşılaştırarak dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Raporda, sağlık harcamalarının yüzde 2,4'ünün alkol tüketiminin yol açtığı zararla mücadelede kullanıldığı ifade edildi.

Açıklanan rapora göre, 2021 yılında en yüksek alkol tüketimi Letonya ve Litvanya'da gerçekleşti. Bu ülkelerde, kişi başına yaklaşık 12 litre alkol tüketildi. Onları takip eden ülkeler arasında kişi başı 11 litreyle Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Avusturya yer aldı. Raporda öne çıkan bir diğer önemli nokta ise Türkiye'nin düşük alkol tüketimi ile dikkat çekmesi oldu.

Türkiye, Düşük Alkol Tüketimiyle Öne Çıkıyor

Türkiye, Kosta Rika, İsrail ve Kolombiya ile birlikte kişi başı yıllık alkol tüketiminin 5 litrenin altında olduğu ülkeler arasında yer aldı. Türkiye'nin düşük alkol tüketimi, OECD ülkeleri arasında sağlıklı alışkanlıkların desteklenmesi açısından olumlu bir gösterge olarak değerlendirilebilir.

Aşırı Alkol Kullanımında Türkiye Son Sıralarda
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Raporda yer alan bir diğer analiz, ülkelerdeki aşırı alkol kullanım alışkanlıklarını değerlendirdi. Buna göre, en az ayda bir kez dönemsel olarak aşırı alkol tüketenlerin oranına bakıldığında, Türkiye yüzde 3'lük oranıyla son sıralarda kendine yer buldu. İtalya yüzde 4 ile, Yunanistan ise yüzde 6 ile Türkiye'nin arkasında yer aldı. Listenin zirvesinde ise Danimarka, yetişkinlerin yüzde 30'dan fazlasının ayda en az bir kez aşırı içki tükettiğini bildirdi.

Türkiye, Kosta Rika, İsrail ve Kolombiya ile birlikte kişi başı yıllık alkol tüketiminin 5 litrenin altında olduğu ülkeler arasında yer aldı. Türkiye'nin düşük alkol tüketimi, OECD ülkeleri arasında sağlıklı alışkanlıkların desteklenmesi açısından olumlu bir gösterge olarak değerlendirilebilir.

Aşırı Alkol Kullanımında Türkiye Son Sıralarda

Raporda yer alan bir diğer analiz, ülkelerdeki aşırı alkol kullanım alışkanlıklarını değerlendirdi. Buna göre, en az ayda bir kez dönemsel olarak aşırı alkol tüketenlerin oranına bakıldığında, Türkiye yüzde 3'lük oranıyla son sıralarda kendine yer buldu. İtalya yüzde 4 ile, Yunanistan ise yüzde 6 ile Türkiye'nin arkasında yer aldı. Listenin zirvesinde ise Danimarka, yetişkinlerin yüzde 30'dan fazlasının ayda en az bir kez aşırı içki tükettiğini bildirdi.

OECD'nin raporu, ülkeler arasındaki alkol tüketim alışkanlıklarını ve aşırı alkol kullanımını değerlendirerek, sağlık politikalarının şekillenmesinde önemli bir referans oluşturuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23