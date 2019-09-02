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Odunpazarı’ndan 3X3 Streetball Turnuvası

Odunpazarı Belediyesi, her yıl düzenlediği Sokak Basketbolu Turnuvası’na 2019 yılında da devam ediyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:37
Odunpazarı’ndan 3X3 Streetball Turnuvası

Odunpazarı Belediyesi, her yıl düzenlediği Sokak Basketbolu Turnuvası’na 2019 yılında da devam ediyor.


11-12 Eylül 2019 tarihinde Gökmeydan Spor Kampüsü’nde gerçekleşecek olan 3X3 Sokak Basketbolu Turnuvası için başvurular, 9 Eylül Pazartesi Günü sona erecek. 11 Eylül 2019 Çarşamba Günü saat 18.30’da başlayacak olan Sokak Basketbolu Turnuvası, 12 Eylül 2019 Perşembe günü sona erecek. Eleme usulü olarak 15 dakikalık maçlar şeklinde oynanacak turnuvayı, Türkiye Basketbol Federasyonu hakemleri yönetecek.


3X3 Sokak Basketbolu Turnuvasının başvuruları Mehmet Terzi Spor Salonu’na yapılıyor ve ödül destekçileri tarafından sağlanacak sürpriz hediyeler turnuvaya katılacak takımları bekliyor. 3X3 Sokak Basketbolu Turnuvası’na başvuru yapmak isteyen vatandaşların, başvuru esnasında ‘Takım Adı - 3+1 Yedek Oyuncu isimleri ve telefon bilgilerini’ hazır bulundurması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:37
  1. odunpazarı

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