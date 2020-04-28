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Aktüel

Odunpazarı’nda cadde ve sokaklar yıkanıyor

Odunpazarı Belediyesi, korona virüs nedeniyle cadde ve sokaklarda yürüttüğü temizlik çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

2020-04-28 12:31:25 -
Odunpazarı’nda cadde ve sokaklar yıkanıyor

Odunpazarı Belediyesi, korona virüs nedeniyle cadde ve sokaklarda yürüttüğü temizlik çalışmalarına titizlikle devam ediyor.


Odunpazarı Belediyesi, yeni tip korona virüse yönelik tedbirler kapsamında temizlik ve dezenfekte uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ile okullar, aile sağlığı merkezleri, camiler, cemevleri, huzurevleri ve sığınma evlerinde dezenfeksiyon çalışmaları yapan Odunpazarı Belediyesi, İçişleri Bakanlığının 31 ilde uyguladığı sokağa çıkma kısıtlaması sırasında da devam edecek şekilde düzenli olarak cadde ve sokakları özel karışımlarla yıkıyor.



"Çöp çıkarma saatlerine uyalım"


Odunpazarı genelinde geri dönüşüm ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini kaydeden yetkililer, korona virüse karşı vatandaşların kişisel temizliğin yanı sıra çevre temizliğine de önem vermesi gerektiğini belirtti. Yetkililer, vatandaşlardan çöp çıkarma saatlerine riayet etmesini istedi.

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