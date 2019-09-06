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Odunpazarı Modern Müze kapılarını yarın açıyor

Osmanlı ve geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisi öğelerinden esinlenerek tasarlanan müze yarın açılacak.

06 Eylül 2019 Cuma 11:18
Odunpazarı Modern Müze kapılarını yarın açıyor

Osmanlı ve geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivilmimarisi öğelerinden esinlenerek tasarlanan Odunpazarı Modern Müze (OMM), yarın gerçekleştirilecek törenle açılacak.

Temeli geçen yıl şubatayındaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan ve ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates'ın (KKAA) tasarladığı OMM'de farklı büyüklüklerdeki sergileme alanlarının yanı sıra kafe, satış mağazası ve atölyealanları bulunuyor.

Osmanlı kubbe mimarisi, geleneksel Japonmimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisinden esinlenerek inşa edilen 4 bin 500 metrekarelik çağdaş sanat alanına sahip OMM'nin, bulunduğu bölgeye ahşap yapı sistemi ve etkileyici mimarisiyle gündüz olduğu kadar gece de canlılık getirmesi bekleniyor.

Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca'nın kurucusu olduğu müzede, gerçekleştirilecek eğitim programları, seminerler, sanatçı buluşmaları, atölye çalışmaları ve dinamik sergi programlarıyla kültürel gelişimin artırılması ve gençlerin sanatsal birikiminin güçlendirilmesi hedefliyor.

Ünlü Japon bambu ustası Tanabe Chikuunsai'nin özel olarak tasarladığı enstelasyon (yerleştirme sanatı) çalışmalarını gerçekleştirdiği OMM'de dünyanın önde gelen dijital sanat kolektifi Marshmallow Laser Feast'in teknoloji, data bilim ve sanatı bir araya getiren, sanal gerçekliğin sınırlarını zorlayan eseri de yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmasının da beklendiği törenle yarın açılacak müzede, küratörlüğünü Haldun Dostoğlu'nun yaptığı veErol Tabanca Koleksiyonu'ndan özel seçkilerin yer aldığı "Vuslat" adlı sergi ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:18
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca
  3. Odunpazarı Modern Müze
  4. Ünlü Japon bambu ustası Tanabe Chikuunsaİ
  5. Haldun Dostoğlu

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