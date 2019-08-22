Odunlukta çıkan yangın korkuttu Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Bayraktar Mahallesi’nde bulunan Habib Doğan’a ait evin bahçesinde bulunan odunlukta bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Evin bahçesinde bulunan odunluktan dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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