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Yerel

Ödünç aldığı motosikleti bu hale getirdi

Elazığ'da bir şahıs, arkadaşından motosikletini ödünç aldı. Henüz belirlenemeyen bir neden sonrası sinirlenen adam, arkadaşının motosikletini ateşe verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 16:34:00 -

Olay, Elazığ merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.T. (34) arkadaşının motosikletini ödünç aldı.

Daha sonra arkadaşı ile henüz bilinmeyen bir nedenle telefonda tartışan şahıs motosikleti ateşe verdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan motosikleti söndürdü.

Polis ekipleri, C.T.'yi gözaltına aldı.

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