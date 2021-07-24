  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmet Ceyhan'dan soru soran kadın takipçisine hakaret! "Ne mal olduğunu belli ediyorlar"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tek kelime etmedi! ABD'den fonlanan Ruşen Çakır ve diğerlerine yaptırım uygulanmayacak mı?

Erdoğan'ın sözlerinin ardından BMGK'dan Türkiye ve KKTC için küstah açıklama!

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Uyanış Büyük Selçuklu 2. Sezonu yaklaşıyor! Emre Konuk’tan Sultan Alp Arslan paylaşımı

Sözde demokrat Orhan Aydın'dan 'ayaklanma' çağrısı!

İşte emperyalistlerin maması ile büyüyenler! Ruşen Çakır'ı savunup iktidarı hedef aldı

Rusya’dan flaş Taliban açıklaması

Bakan Koca'yı hedef alan Prof. Başer: Sağlıkçılar kimsenin emrinde değil

İBB'nin bu yaptığı tesadüf olamaz! Ekrem'in "Karma Seans" ve "LGBT Müdürlüğü" hamlesinin altından bakın ne çıktı
Trabzonspor Kouyate için harekete geçti
Yolcu otobüsünün bagajından kaçak göçmenler çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajı
İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti
Yerel Odun toplamak için gitti bir daha geri dönmedi
Yerel

Odun toplamak için gitti bir daha geri dönmedi

Uludağ'da odun toplamak için ormana girdikten sonra kaybolan kadın için ekipler seferber oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 03:05:00 -
Odun toplamak için gitti bir daha geri dönmedi

Çobankaya mevkisinde ailesiyle birlikte piknik yapan Gülefer Boynukısa (59), öğle saatlerinde odun toplamak için ormana girdi. Boynukısa'nın uzun süre geçmesine rağmen dönmemesi üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin aileyle birlikte yaptığı aramalarda Boynukısa'nın izine rastlanmadı.

AFAD, ANDA, NAK, AKUT ve İHH Arama Kurtarma'dan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekibin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay