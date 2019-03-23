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Ödüllü bahçe milletin hizmetinde

Mardin’de atıl durumda bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirilen Vali Mustafa Yaman tarafından vatandaşların hizmetine kazandırılan Kamor Millet Bahçesin’de ilk kahvaltı vali ve vatandaşlarla birlikte yapıldı.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:46
Ödüllü bahçe milletin hizmetinde

Mardin’de atıl durumda bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirilen Vali Mustafa Yaman tarafından vatandaşların hizmetine kazandırılan Kamor Millet Bahçesin’de ilk kahvaltı vali ve vatandaşlarla birlikte yapıldı.


Mardin’in şehir merkezinde bulunan ve içerisinde 54 bin metrekare yaşam ve piknik alanı, 6 bin 500 metre kare alan üzerine kurulan futbol, voleybol, basketbol sahaları, bin kişilik kır düğün salonu, 2 bin 500 kişilik amfi tiyatro ile lokanta, kafeteryaların yapıldığı Kamor Millet Bahçesi, şehre yeni bir görünüm kazandırdı. İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ’Projem Türkiye Mülki ve Yerel Yönetimler Yarışmasında’ ödüle layık görülen Kamor Millet Bahçesi, bu sabah kapıları Mardinli vatandaşlara açarak hizmet vermeye başladı. Sosyal donatı, spor, piknik alanı ile Mardinlilerin nefes alacağı yeşil alanın oluşturulduğu bahçede aileler huzur içinde dinlenebilecek.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kamor Millet Bahçesinde, bugün ilk kahvaltısını parkta eşi, belediye çalışanları ve vatandaşlar ile yaparak atıl durumda olan ve projenin tamamlanması ile ödüllü millet bahçesi olarak vatandaşın hizmetine sundu. Kamor Millet Bahçesine ilk kez gelen vatandaşlar yeşil ve spor alanları ile Mardinlilerin, gençlerin hafta sonları nefes alacağı güzel bir yeşil alan olduğunu ifade ederek Vali Mustafa Yaman ve ekibine teşekkür etti.


Kamor Millet Bahçesi olarak vatandaşa hizmet verecek olan yeşil alanda vatandaşlar ilk gün halaylar çekti, çay simit ile kahvaltısını yaparak keyifli bir gün yaşadı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:46
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