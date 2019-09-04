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ODÜ Rektörü: “Ordu’nun en büyük sorunu hastane yetersizliğidir”

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:03
ODÜ Rektörü: “Ordu’nun en büyük sorunu hastane yetersizliğidir”

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, hastane yetersizliğinin Ordu’nun önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.


ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Sağlık Bakanlığı-Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret ederek poliklinik, yeni doğan ünitesi ve ameliyathanelerde incelemelerde bulundu.


Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan’a Genel Sekreter Prof. Dr. M. Kenan Şahin ve Sağlık Bakanlığı-Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur eşlik etti. Hastanelerin fiziki kapasitesi ve ihtiyaçları konusunda bilgi alan Rektör Akdoğan, hekimler ve diğer sağlık personelleri ile bir araya gelerek söz konusu ihtiyaçların giderilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.


Rektör Akdoğan, “Ordu halkının sağlık sorunlarının çözülmesi ve hastane probleminin halledilmesi için daha modern, gelişmiş teknolojilerle donatılmış, hekim sayısının yeterli olduğu bir hastanenin yapılması gerekliliği herkesin ortak düşüncesidir. Benim arzum vatandaşlarımızın hastaneye geldiklerinde tüm tetkik ve tedavilerinin yapılarak memnun bir şekilde evine dönmesidir” dedi.


Hastane yetersizliğinin Ordu’nun önemli sorunlarından biri olduğunu belirten Rektör Akdoğan, “Üniversite yönetimi olarak şehrin dinamikleriyle ve devletimizin ileri gelen yöneticileriyle ortak akıl oluşturarak önceliğimiz, ilimize ihtiyacı olan hastaneyi kazandırmaktır. Şehrimize son derece modern, Ordu’ya yakışacak gelişmiş teknoloji ile donatılmış bir hastane yapılmasıyla hem Tıp Fakültesi öğrencilerimize uygulama sahasında geniş bir yelpaze sunulacak hem de vatandaşlarımıza uzman akademisyenlerimizin konforlu bir çalışma ortamında hizmet vermesi sağlanacaktır. Hastalarımızın buradan en iyi tedaviyi alabilmesi için devletimizin tüm imkanlarını sunmaya hazırız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:03
  1. doğa

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