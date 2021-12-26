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Ekonomi ODTÜ öğretim elemanı alacak
Ekonomi

ODTÜ öğretim elemanı alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 23 öğretim elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 13:17:00 -
ODTÜ öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilanda  belirtilen  birimlerinde  görev yapmak  üzere  öğretim görevlileri alınacak.

GENEL ŞARTLAR:

-   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:

-   Yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı  kadrolarında  çalışmış  veya  çalışmakta  olanlar  ile  doktora  eğitimini  tamamlamış  olanlar  ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

-   ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

İSTENEN BELGELER:

1- Adayların başvurdukları birim, ilan numarası ve tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe. 2- Özgeçmiş.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
5- ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).
6- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge.)
7- Diploma örnekleri ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi (e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı)
8- Resmi lisans transkripti (e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)
9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi (Güncel, e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)
10- İlanda belirtilen süre kadar tecrübeyi gösteren belge.
11- Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.

-   Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilir.

-   Adaylar  e-Devlet’ten  alınmış  karekodlu  öğrenci  ve  mezuniyet  belgeleri  ve  transkript  ile  başvuru  yapabilecektir.  Atanmaya  hak  kazanılması halinde söz konusu belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenebilecektir.

-   İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılmış olsa dahi herhangi bir hak talebine imkan bulunmaksızın iptal edilecektir. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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