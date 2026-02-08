  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
300 milyar dolarlık dev yatırım hamlesi! Türkiye, maden avcılarını apar topar bölgeye gönderdi Türkiye’de tarihi operasyon! Rakam 500 milyon dolardan fazla! Böylesi ne görüldü, ne duyuldu Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler Mühendislik sınırlarını zorlayan ilk “büyük kubbe”! 6 asırdır sarsılmayan Yıldırım Bayezid Camii’nin sırrını kimse çözemiyor Hibe desteğiyle başladı, üretimi katladı! Günde 1,5 ton süt üretiyor Ünlü gazetede istifa depremi! Son karar bardağı taşırdı Devletten ustaya saygı ve vefa AK Partili belediye başkanının kıyafetine dil uzatan İYİ Partili hadsiz paketlendi 44 yıllık çikolata devi iflasın eşiğinde: Satışlar durduruldu, kayyım süreci başladı
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Polis ekipleri göz açtırmadı! Zeytinyağı tenekelerinden bakın ne çıktı
IHA Giriş Tarihi:

Polis ekipleri göz açtırmadı! Zeytinyağı tenekelerinden bakın ne çıktı

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında durdurulan araç içerisindeki zeytinyağı tenekelerinden 100 bin adet uyuşturucu hap çıktı.

#1
Foto - Polis ekipleri göz açtırmadı! Zeytinyağı tenekelerinden bakın ne çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Kırıkhan ilçesinde bir araç durduruldu.

#2
Foto - Polis ekipleri göz açtırmadı! Zeytinyağı tenekelerinden bakın ne çıktı

Durdurulan araçta narko köpek eşliğinde yapılan aramada, zeytinyağı tenekeleri içerisinde gizlenmiş halde toplam 15 kilo 772 gram ağırlığında captagon hap bulundu.

#3
Foto - Polis ekipleri göz açtırmadı! Zeytinyağı tenekelerinden bakın ne çıktı

Olayla ilgili olarak K.K. ve A.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

#4
Foto - Polis ekipleri göz açtırmadı! Zeytinyağı tenekelerinden bakın ne çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şeyh Said Hazretlerine hakaret eden Ümit Özdağ'ın cezası kesildi
Siyaset

Şeyh Said Hazretlerine hakaret eden Ümit Özdağ'ın cezası kesildi

Mossad güdümlü Zafer Partisi Genel Başkanı Japon Ümit Özdağ, Şeyh Said Hazretlerine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davad..
Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! ‘Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar’
Gündem

Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! ‘Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar’

Dünya gündemini sarsan Epstein skandalı, her geçen gün yeni bir vahşeti gün yüzüne çıkarıyor. Kirli ellerin ve sapkın zihniyetlerin kurbanı ..
Siz brandalarla, Ekrem’in bürokratlarının fuhuş jetini kapattınız
Gündem

Siz brandalarla, Ekrem’in bürokratlarının fuhuş jetini kapattınız

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Siz brandalarla, Ekrem’in bürokratlarının fuhuş jetini kapattınız" başlıklı yazısı.....
Trabzonspor’a deplasmanda saldırı! ‘Can güvenliğimiz tehdit altında’
Gündem

Trabzonspor’a deplasmanda saldırı! ‘Can güvenliğimiz tehdit altında’

Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "D..
Trump'tan İran kararı: Ticaret yapan her ülkeye %25 ek vergi!
Dünya

Trump'tan İran kararı: Ticaret yapan her ülkeye %25 ek vergi!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticari ilişkisini sürdüren tüm ülkelere %25 ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi resmen im..
Siyonizm’in hizmetkarları Umman Denizi'nde buluştu: Uçak gemisinde şer ittifakı
Gündem

Siyonizm’in hizmetkarları Umman Denizi'nde buluştu: Uçak gemisinde şer ittifakı

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve WITKOFF ile Donald TRUMP'ın damadı ve Siyonist lobilerin sadık destekçisi Jared KUSHNER, Umman Deniz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23