  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
300 milyar dolarlık dev yatırım hamlesi! Türkiye, maden avcılarını apar topar bölgeye gönderdi Türkiye’de tarihi operasyon! Rakam 500 milyon dolardan fazla! Böylesi ne görüldü, ne duyuldu Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler Mühendislik sınırlarını zorlayan ilk “büyük kubbe”! 6 asırdır sarsılmayan Yıldırım Bayezid Camii’nin sırrını kimse çözemiyor Hibe desteğiyle başladı, üretimi katladı! Günde 1,5 ton süt üretiyor Ünlü gazetede istifa depremi! Son karar bardağı taşırdı Devletten ustaya saygı ve vefa AK Partili belediye başkanının kıyafetine dil uzatan İYİ Partili hadsiz paketlendi 44 yıllık çikolata devi iflasın eşiğinde: Satışlar durduruldu, kayyım süreci başladı
Hayat-Aktüel
9
Yeniakit Publisher
Devletten ustaya saygı ve vefa
IHA Giriş Tarihi:

Devletten ustaya saygı ve vefa

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu taşı sanatına 45 yıldır emek veren, 63 yaşındaki usta Halis Aydın'ı atölyesinde ziyaret etti.

#1
Foto - Devletten ustaya saygı ve vefa

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaklaşık 45 yıldır Oltu taşını binbir emekle işleyen Halis Aydın, mütevazı atölyesinde üretim yapmaya devam ediyor.

#2
Foto - Devletten ustaya saygı ve vefa

Vali Mustafa Çiftçi, Oltu taşı sanatına 45 yıldır emek veren, 63 yaşındaki usta Halis Aydın'ı atölyesinde ziyaret etti.

#3
Foto - Devletten ustaya saygı ve vefa

Geleneksel yöntemlerle, büyük bir sabır ve göz nuruyla işlenen Oltu taşı ürünleri hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, Oltu taşı işlemeciliğinin kültürel mirasımızdaki yeri ile bu kadim sanatın ustalık geleneğiyle gelecek nesillere aktarılmasının taşıdığı önemi vurguladı.

#4
Foto - Devletten ustaya saygı ve vefa

İnsanoğlunun bilinen en eski süs eşyalarından olan Oltu taşı, Erzurum'un Oltu ilçesinde yöre insanının emeği ile yer altından binbir güçlükle çıkarılıyor.

#5
Foto - Devletten ustaya saygı ve vefa

Taşın saklanması ve şekil verilmesi de ayrı bir özen ve emek gerektiriyor. Her usta bir heykeltıraş titizliğinde çalışıyor ve yumuşak Oltu taşını çifte su verilmiş bıçakla yontup zımparalayarak şekil veriyor.

#6
Foto - Devletten ustaya saygı ve vefa

Tebeşir tozu ve zeytinyağı ile cilalanan taşlar, kolyeden küpeye, sigaralıktan yüzüğe pek çok süs eşyasına dönüşüyor.

#7
Foto - Devletten ustaya saygı ve vefa

Topraktan çıktığında çok yumuşak olmasına rağmen hava ile temas ettiğinde hemen sertleşiyor. Bu yüzden de galeriden çıkıp cilalanana kadar mutlaka nemli ortamda saklanıyor.

#8
Foto - Devletten ustaya saygı ve vefa

Büyük emekle çıkarılan bu maden küçük atölyelere gönderiliyor. Atölyelerde, tasarlanan süs eşyalarına göre sınıflandırılan maden, el çarkı ile işleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şeyh Said Hazretlerine hakaret eden Ümit Özdağ'ın cezası kesildi
Siyaset

Şeyh Said Hazretlerine hakaret eden Ümit Özdağ'ın cezası kesildi

Mossad güdümlü Zafer Partisi Genel Başkanı Japon Ümit Özdağ, Şeyh Said Hazretlerine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davad..
Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! ‘Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar’
Gündem

Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! ‘Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar’

Dünya gündemini sarsan Epstein skandalı, her geçen gün yeni bir vahşeti gün yüzüne çıkarıyor. Kirli ellerin ve sapkın zihniyetlerin kurbanı ..
Siz brandalarla, Ekrem’in bürokratlarının fuhuş jetini kapattınız
Gündem

Siz brandalarla, Ekrem’in bürokratlarının fuhuş jetini kapattınız

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Siz brandalarla, Ekrem’in bürokratlarının fuhuş jetini kapattınız" başlıklı yazısı.....
Trabzonspor’a deplasmanda saldırı! ‘Can güvenliğimiz tehdit altında’
Gündem

Trabzonspor’a deplasmanda saldırı! ‘Can güvenliğimiz tehdit altında’

Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "D..
Trump'tan İran kararı: Ticaret yapan her ülkeye %25 ek vergi!
Dünya

Trump'tan İran kararı: Ticaret yapan her ülkeye %25 ek vergi!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticari ilişkisini sürdüren tüm ülkelere %25 ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi resmen im..
Siyonizm’in hizmetkarları Umman Denizi'nde buluştu: Uçak gemisinde şer ittifakı
Gündem

Siyonizm’in hizmetkarları Umman Denizi'nde buluştu: Uçak gemisinde şer ittifakı

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve WITKOFF ile Donald TRUMP'ın damadı ve Siyonist lobilerin sadık destekçisi Jared KUSHNER, Umman Deniz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23