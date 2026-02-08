Devletten ustaya saygı ve vefa
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu taşı sanatına 45 yıldır emek veren, 63 yaşındaki usta Halis Aydın'ı atölyesinde ziyaret etti.
Erzurum'un Oltu ilçesinde yaklaşık 45 yıldır Oltu taşını binbir emekle işleyen Halis Aydın, mütevazı atölyesinde üretim yapmaya devam ediyor.
Geleneksel yöntemlerle, büyük bir sabır ve göz nuruyla işlenen Oltu taşı ürünleri hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, Oltu taşı işlemeciliğinin kültürel mirasımızdaki yeri ile bu kadim sanatın ustalık geleneğiyle gelecek nesillere aktarılmasının taşıdığı önemi vurguladı.
İnsanoğlunun bilinen en eski süs eşyalarından olan Oltu taşı, Erzurum'un Oltu ilçesinde yöre insanının emeği ile yer altından binbir güçlükle çıkarılıyor.
Taşın saklanması ve şekil verilmesi de ayrı bir özen ve emek gerektiriyor. Her usta bir heykeltıraş titizliğinde çalışıyor ve yumuşak Oltu taşını çifte su verilmiş bıçakla yontup zımparalayarak şekil veriyor.
Tebeşir tozu ve zeytinyağı ile cilalanan taşlar, kolyeden küpeye, sigaralıktan yüzüğe pek çok süs eşyasına dönüşüyor.
Topraktan çıktığında çok yumuşak olmasına rağmen hava ile temas ettiğinde hemen sertleşiyor. Bu yüzden de galeriden çıkıp cilalanana kadar mutlaka nemli ortamda saklanıyor.
Büyük emekle çıkarılan bu maden küçük atölyelere gönderiliyor. Atölyelerde, tasarlanan süs eşyalarına göre sınıflandırılan maden, el çarkı ile işleniyor.
