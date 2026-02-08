44 yıllık çikolata devi iflasın eşiğinde: Satışlar durduruldu, kayyım süreci başladı

İngiltere’nin lüks segmentteki en ikonik markalarından biri olan Rococo Chocolates, artan hammadde maliyetleri ve ekonomik krizin pençesinde iflas bayrağını çekti. 1983 yılından beri sanatsal paketlemeleri ve özel aromalarıyla "çikolatanın punk ruhu" olarak bilinen dev şirket, mahkemeye başvurarak resmen kayyım sürecini başlattı. İnternet sitesinde satışları durduran markanın bu hazin sonu, lüks tüketim sektöründeki büyük daralmayı bir kez daha gözler önüne serdi.