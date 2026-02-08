  • İSTANBUL
44 yıllık çikolata devi iflasın eşiğinde: Satışlar durduruldu, kayyım süreci başladı
Giriş Tarihi:

44 yıllık çikolata devi iflasın eşiğinde: Satışlar durduruldu, kayyım süreci başladı

İngiltere’nin lüks segmentteki en ikonik markalarından biri olan Rococo Chocolates, artan hammadde maliyetleri ve ekonomik krizin pençesinde iflas bayrağını çekti. 1983 yılından beri sanatsal paketlemeleri ve özel aromalarıyla "çikolatanın punk ruhu" olarak bilinen dev şirket, mahkemeye başvurarak resmen kayyım sürecini başlattı. İnternet sitesinde satışları durduran markanın bu hazin sonu, lüks tüketim sektöründeki büyük daralmayı bir kez daha gözler önüne serdi.

#1
Foto - 44 yıllık çikolata devi iflasın eşiğinde: Satışlar durduruldu, kayyım süreci başladı

İngiliz lüks çikolata devi Rococo Chocolates, 44 yıllık tarihinin ardından finansal çöküşün eşiğine geldi. İngiltere'de 1983 yılında kurulan ve el yapımı trüfleri ile sanatsal paketlemeleriyle lüks segmentin öncüsü kabul edilen Rococo Chocolates, ağır ekonomik koşullara daha fazla direnç gösteremedi. Şirket, yöneticilerin atanması (administration) için mahkemeye başvuruda bulunarak iflas koruma sürecine girdi. Markanın internet sitesindeki satışların durdurulması, operasyonların tamamen durabileceği endişesini artırdı.

#2
Foto - 44 yıllık çikolata devi iflasın eşiğinde: Satışlar durduruldu, kayyım süreci başladı

Markanın finansal dengesini bozan temel unsurlar, küresel gıda krizinin yansımaları olarak öne çıkıyor: Emtia Krizi: Küresel piyasalarda hızla yükselen kakao ve şeker fiyatları, yüksek kaliteli içerik kullanan lüks markaların kâr marjlarını tamamen eritti. Maliyet Baskısı: Londra merkezli mağazaların fahiş kira artışları ve katlanan enerji faturaları, operasyonel giderleri sürdürülemez noktaya taşıdı. Talep Daralması: Hayat pahalılığı krizi nedeniyle tüketicilerin "lüks hediyelik" harcamalarından tasarruf etmesi, satış rakamlarında sert düşüşlere yol açtı.

#3
Foto - 44 yıllık çikolata devi iflasın eşiğinde: Satışlar durduruldu, kayyım süreci başladı

Şu an itibarıyla Rococo’nun web sitesine giren kullanıcılar, sipariş alımının geçici olarak askıya alındığı uyarısıyla karşılaşıyor. Mağazaların akıbeti henüz netlik kazanmazken, sosyal medyada birçok kullanıcı markayı "hediye kültürünün vazgeçilmez bir parçası" olarak tanımlayarak bir kurtarma paketi açıklanmasını beklediklerini ifade etti. Rococo’nun yaşadığı kriz, İngiltere'deki premium gıda sektöründe yaşanan daha geniş bir daralmanın son halkası oldu.

#4
Foto - 44 yıllık çikolata devi iflasın eşiğinde: Satışlar durduruldu, kayyım süreci başladı

Daha önce ünlü çikolatacı Paul A. Young da benzer gerekçelerle dükkanlarını kapatmak zorunda kalmıştı. Uzmanlar, hanehalkı bütçeleri üzerindeki baskı devam ettiği sürece, özellikle "ihtiyaç dışı" olarak görülen üst segment markaların çok daha kırılgan hale geleceği uyarısında bulunuyor. 1983 yılında Chantal Coady OBE (Order of the British Empire - Britanya İmparatorluk Nişanı sahibi) tarafından Londra’da kuruldu. Geleneksel İngiliz çikolatacılığını, sanatsal paketleme ve yenilikçi aromalarla birleştiren ilk markalardan biridir. Sektörde "çikolatanın punk ruhu" olarak da bilinir çünkü 80'lerdeki sıkıcı sunumları yıkarak sanatı işin içine katmıştır.

