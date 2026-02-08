Simpsonlar'ın 9 Şubat tahmini olay oldu! Tam bir karmaşa!
Dünyadaki olayları önceden tahmin etmesiyle ünlenen çizgi dizi Simpsonların 9 Şubat kehaneti yeniden gündem oldu...
1989’dan beri yayımlanan The Simpsons, yıllar önce “şaka” olarak işlenen senaryoların bir bir gerçekleşmesiyle yeniden tartışma konusu oldu.
Donald Trump'ın başkanlığı, Uzay turizmi, yapay zeka tartışmaları, iklim krizi, pandemi benzeri salgınlar ve ekonomik dalgalanmalar...
Pek çok olayı yıllar öncesinden işlemiş olması, tesadüf yorumlarını geride bıraktı.
Pek çok konuyu önceden işleyen yapım, şimdi de 2026 yılına dair iddialarıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
Dizinin yıllar önce işlediği temalar, bugün dünya kamuoyunun ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Sosyal medyada yayılan analizlere göre, 2026 yılı itibarıyla geleneksel para birimlerinin gücünü kaybedeceği ve tamamen dijital tabanlı bir finansal sisteme geçişin hızlanacağı öngörülüyor.
Hatta bazı bölümlerde doların değerini tamamen yitirdiği sahneler, küresel bir ekonomik sıfırlanma iddialarını güçlendiriyor.
72 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ İDDİASI Son günlerde sosyal medya platformlarında Simpsons dizisinin 9 Şubat 2026 tarihinde 72 saat sürecek küresel bir elektrik kesintisini önceden bildirdiği iddiası sosyal medyada gündem oldu.
Paylaşımlar kısa sürede viral olurken, iddia birçok kullanıcıda endişeye yol açtı.
Öte yandan, 9 Şubat 2026 tarihinde küresel ölçekte bir elektrik kesintisi yaşanacağına dair enerji kurumları, devlet yetkilileri veya bilimsel kuruluşlar tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.
Uzmanlar, belirli bir tarih verilerek ortaya atılan bu tür iddiaların genellikle yanlış bilgi yayılımının bir parçası olduğuna dikkat çekiyor./ kaynak: haber7
