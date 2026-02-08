  • İSTANBUL
Gündem
12
Yeniakit Publisher
Simpsonlar'ın 9 Şubat tahmini olay oldu! Tam bir karmaşa!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Simpsonlar'ın 9 Şubat tahmini olay oldu! Tam bir karmaşa!

Dünyadaki olayları önceden tahmin etmesiyle ünlenen çizgi dizi Simpsonların 9 Şubat kehaneti yeniden gündem oldu...

#1
Foto - Simpsonlar'ın 9 Şubat tahmini olay oldu! Tam bir karmaşa!

1989’dan beri yayımlanan The Simpsons, yıllar önce “şaka” olarak işlenen senaryoların bir bir gerçekleşmesiyle yeniden tartışma konusu oldu.

#2
Foto - Simpsonlar'ın 9 Şubat tahmini olay oldu! Tam bir karmaşa!

Donald Trump'ın başkanlığı, Uzay turizmi, yapay zeka tartışmaları, iklim krizi, pandemi benzeri salgınlar ve ekonomik dalgalanmalar...

#3
Foto - Simpsonlar'ın 9 Şubat tahmini olay oldu! Tam bir karmaşa!

Pek çok olayı yıllar öncesinden işlemiş olması, tesadüf yorumlarını geride bıraktı.

#4
Foto - Simpsonlar'ın 9 Şubat tahmini olay oldu! Tam bir karmaşa!

Pek çok konuyu önceden işleyen yapım, şimdi de 2026 yılına dair iddialarıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

#5
Foto - Simpsonlar'ın 9 Şubat tahmini olay oldu! Tam bir karmaşa!

Dizinin yıllar önce işlediği temalar, bugün dünya kamuoyunun ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

#6
Foto - Simpsonlar'ın 9 Şubat tahmini olay oldu! Tam bir karmaşa!

Sosyal medyada yayılan analizlere göre, 2026 yılı itibarıyla geleneksel para birimlerinin gücünü kaybedeceği ve tamamen dijital tabanlı bir finansal sisteme geçişin hızlanacağı öngörülüyor.

#7
Foto - Simpsonlar'ın 9 Şubat tahmini olay oldu! Tam bir karmaşa!

Hatta bazı bölümlerde doların değerini tamamen yitirdiği sahneler, küresel bir ekonomik sıfırlanma iddialarını güçlendiriyor.

#8
Foto - Simpsonlar'ın 9 Şubat tahmini olay oldu! Tam bir karmaşa!

72 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ İDDİASI Son günlerde sosyal medya platformlarında Simpsons dizisinin 9 Şubat 2026 tarihinde 72 saat sürecek küresel bir elektrik kesintisini önceden bildirdiği iddiası sosyal medyada gündem oldu.

#9
Foto - Simpsonlar'ın 9 Şubat tahmini olay oldu! Tam bir karmaşa!

Paylaşımlar kısa sürede viral olurken, iddia birçok kullanıcıda endişeye yol açtı.

#10
Foto - Simpsonlar'ın 9 Şubat tahmini olay oldu! Tam bir karmaşa!

Öte yandan, 9 Şubat 2026 tarihinde küresel ölçekte bir elektrik kesintisi yaşanacağına dair enerji kurumları, devlet yetkilileri veya bilimsel kuruluşlar tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.

#11
Foto - Simpsonlar'ın 9 Şubat tahmini olay oldu! Tam bir karmaşa!

Uzmanlar, belirli bir tarih verilerek ortaya atılan bu tür iddiaların genellikle yanlış bilgi yayılımının bir parçası olduğuna dikkat çekiyor./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
