ODTÜ hocasının evinden bakın ne çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuya göz açtırmıyor.

Son olarak Ankara’nın Çankaya ilçesinde ihbar üzerine bir operasyon düzenleyen emniyet, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'de öğretim görevlisi olan T.A.’ya ait olduğu belirlenen evin terasında Hint keneviri dikili saksılarla karşılaştı.

Operasyondaki aramalarda uyuşturucu madde tartımı yapılan hassas terazi de bulan ekipler, T.A. ve arkadaşı S.K.’yı gözaltına aldı.

14 kök Hint keneviri, 115 gram kurutulmuş Hint keneviri, 26 adet Hint keneviri fidesi, çeşitli iklimlendirme ve elektronik malzemeler ele geçirildi.

Adliyede savcılığa verdiği ifadesinde uyuşturucu kullandığını kabul eden T.A., uyuşturucuya ABD’de alıştığını ve Türkiye’de de kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye’de uyuşturucu maddeyi almak için sorun yaşadığını ifade eden T.A., “Kasım ayında taşındığım evde Hint keneviri dikmeye karar verdim. Dubleks olan evin güneş gören terası vardı. Hint kenevirini güneşe ihtiyacı olduğunu bildiğimden terasa saksı içinde dikmeye karar verdim. Torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcısından Hint keneviri tohumu aldım. Mayıs 2021’de tohumları ektim. İçilebilir duruma gelen Hint kenevirlerini kendim kesip, kuruttum. Bu şekilde kullanmaya başladım.” dedi.

Evindeki hassas teraziyi de torbacılardan aldığı tohumları tartmak için kullandığını belirten T.A., kimseye satış yapmadığını söyledi.

Evdeki arkadaşı S.K. de uyuşturucu kullanmadığını sadece alkol aldığını ve gördüğü çiçeklerin de Hint kenevirleri olup olmadığını bilmediği ifade etti.

Savcılık sorgusunun ardından T.A., ‘izinsiz uyuşturucu madde imal etmek’ suçundan tutuklanırken arkadaşı S.K. ise serbest bırakıldı.