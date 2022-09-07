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Ekonomi ODTÜ akademik kadro alacak
Ekonomi

ODTÜ akademik kadro alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilanla duyurulan Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 13:43:00 -
ODTÜ akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Makamına hitaben, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ilgili Fakülte Dekanlığına / Enstitü Müdürlüğüne hitaben;

1- Başvurulacak bölümü ve alanı belirten dilekçe ekinde Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları 4 takım olmak üzere, salt okunur CD’lere ve taşınabilir belleklere yüklenmiş olarak (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.)

i. Bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını

ii. Öğretim üyesi başvuru bilgi formunu (https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-uyesikadrolarina-basvuru-sirasinda-kullanilacak-bilgi-formlari adresinden alınabilir.)

iii.Özgeçmiş ve yayın listelerini

iv.Diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik)

v. Dil belgesini

2- Ayrıca bir şeffaf dosya içinde; özgeçmiş ve yayın listelerini, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik), dil belgesini, öğretim üyesi başvuru bilgi formunu (https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-uyesi-kadrolarina-basvuru-sirasinda-kullanilacak-bilgi-formlari adresinden alınabilir.)

ODTÜ Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne (Rektörlük binası kat: -1), Profesör ve Doçent adayları için Rektörlük Makamı’na, Doktor Öğretim Üyesi adayları için ilgili Fakülteye/Enstitüye gönderilmek üzere teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Son başvuru tarihi :21.09.2022

- Posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

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