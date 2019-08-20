0553 313 94 23

Ödenmeyen telefon faturalarından haciz işlemi başlatan GSM şirketlerine kötü haber

Ödenmeyen telefon faturalarından haciz işlemi koyan GSM şirketleri KDK’nın yakın takibinde.

20 Ağustos 2019 Salı 09:57
Ödenmeyen telefon faturalarından haciz işlemi başlatan GSM şirketlerine kötü haber

Ödenmeyen telefon faturalarından haciz işlemi koyan GSM şirketleri KDK’nın yakın takibinde. Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) bir başvuruyu inceleyerek, şikayetçinin mağduriyetini giderdi.


İstanbul’dan KDK’ya başvuran vatandaş, bir GSM şirketi tarafından 2011 yılına ait iki adet ödenmemiş fatura için kendisi hakkında icra takibi başlatıldığını bildirdi. Şikayetçi, faturalardan ya da o yıllarda hattı kullanıp kullanmadığı hakkında bilgisi olmadığından bahsetti ve bu konuda e-Devlet ve GSM şirketinin bilgi sistemi üzerinden yaptığı araştırmalarda sürekli hata verildiğini ve bilgi alamadığını söyledi.


Başvurucu kendisine bildirilen icra kararına karşı itiraz ettiğini ve icra kararını durdurmayı başardığını ancak faiz bedeli, avukatlık ücreti ve diğer ödemeler konusunda sonuca ulaşamadığını ifade etti. Kendisine ödenmemiş fatura bilgisinin verilmediği, 2013 yılında başlatılan yasal takipten haberi olmadığını söyleyerek Bilgi Teknolojileri Kurumu’na (BTK) söz konusu GSM şirketini şikayet ettiğini belirten vatandaş, BTK’nın ise şikayeti GSM şirketine göndermekle yetindiğini söyleyerek şirkete cezai yaptırım uygulanmasını talep etti.



KDK’nın girişimiyle BTK işlem başlattı, GSM şirketi icra takibini ve faizi durdurdu


Vatandaşın şikayeti üzerine inceleme yapan KDK, BTK’dan konuyla ilgili bilgi talep etti. BTK’dan gelen cevabi yazıda GSM şirketine ilişkin şikayet kapsamında detaylı incelemeler yapıldığı ve şirket hakkında idari işlem başlatıldığı söylendi. BTK ayrıca GSM şirketinin kendisine ilettiği bilgilerde, konuya ilişkin kullanıcının itirazı neticesinde icra takibinin durdurulduğu, faiz, avukatlık dahil tüm masrafların iptal edildiği belirtildi. KDK’nın girişimleriyle bahis konusu telefon faturasının ödemesinin ardından, vatandaşın, faiz meblağı ve yasal masraflardan kurtarılarak meselenin hallolması sağlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmit Belediyesi başkanlık kupası başladı
    1. İzmit Belediyesi başkanlık kupası..
    2. Oltu Lisesi mezunları Kütüklü Göl’de..
    3. Silviu Lung kaleye geçecek
    4. Düzbağ’ın suyu şehre verildi
    5. Yaralı Kulaklı Orman Baykuşu tedavi..
    6. Gençlerbirliği 5 transfer yaptı
    7. Üzerine Kaya düşen maden işçisi..
    8. Bakan Varank Berlin’e gidiyor
    9. (Özel) Pazar bulamayan siyez,..
    10. Mehmet Akif Orçan’ın resim sergisi..
    11. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 500..
    12. Balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor
    13. Darıca ile Eskihisar sahilden..
    14. Biga’da ayçiçeği alımı başladı
    15. Kaymakam Miraç Akbulut trafik..
    16. Çöp kamyonu tarlaya girdi: 2 yaralı
    17. Vida ve Melnjak'a Hırvatistan'dan..
    18. Resmi belgede sahtecilik suçundan 3..
    19. Halı saha hırsızı tutuklandı
    20. Emet’teher akşam müzik şöleni
    21. 2 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli..
    22. Belediye Başkanı Arı ve belediye..
    23. Hisarcık’taki düğünlerde ilginç..
    24. DPÜ’nün uluslararası organ bağışı..
    25. Hisarcık’ta konutlarda doğalgaz..
    26. Obezite’den kurtulmak için Hatem..
    27. "Belediyeler yapay zeka ile ekonomiye..
    28. İki tekerliler ‘Erciyes Moto Fest’e..
    29. Şehitliklere yönlendirme tabelaları..
    30. Varislerden ağrısız, ameliyatsız..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz