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Ödemiş’te “Birgi İncir ve İpek Festivali”

Ödemiş ve çevresinde üretilen ürünleri ön plana çıkararak üreticilere destek sağlamak üzere çalışmalarını sürdüren Ödemiş Belediyesi hafta sonu Birgi’de “Birgi İncir ve İpek Festivali” düzenleyecek.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:20
Ödemiş’te “Birgi İncir ve İpek Festivali”

Ödemiş ve çevresinde üretilen ürünleri ön plana çıkararak üreticilere destek sağlamak üzere çalışmalarını sürdüren Ödemiş Belediyesi hafta sonu Birgi’de “Birgi İncir ve İpek Festivali” düzenleyecek. Cumartesi akşamı Sadık Karan konseri ile başlayacak festivalde paneller ve söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca Gölcük Mahallesindeki ipek evinin açılışı yapılacak.



Kaliteli İrimağzı incirinin yanı sıra geçmişten bu yana ipek böcekçiliğiyle de adından söz ettiren Ödemiş’in tarihi mahallesi Birgi oldukça hareketli bir hafta sonu yaşayacak. Geçmişten günümüze miras iki ürün, “Birgi İncir ve İpek Festivali” ile bir kez daha vitrine çıkacak. Cumartesi akşamı 20.30’da Birgi Mahallesinde Ödemişli sanatçı Sadık Karan şarkılarını “Birgi İncir ve İpek Festivali” için söyleyecek.



İpek Evi açılacak


Festival heyecanı Pazar günü açılış törenleri, paneller ve söyleşiler ile sürecek. Ödemiş Belediyesinin ipek böcekçiliği üretimine katkı olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği “İpek böceğim sen üret ben öreyim” projesi kapsamında oluşturulan İpek Evi, Gölcük Mahallesinde törenle açılacak. Pazar günü 11.00’da başlayacak törende Ödemiş Belediyesi tarafından hazırlanan tesis üreticilerin hizmetine sunulacak.



Panel ve söyleşiler


Birgi’de iki önemli ürünü ve yöreyi yansıtan festival alanında da resmi açılış programı 12.00’da başlayacak. Daha sonra Birgi’nin tarih kokan meydan ve sokakları ile bereketli toprakların izlerinin buluşacağı organizasyon için hazırlanan stantlar gezilecek. 15.00’da “İncir” konulu panel İrimağzı mevkiinde düzenlenecek. Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Selim Arpacı, Gıda Yüksek Mühendisi Ramazan Konak ve Ziraat Yüksek Mühendisi Eşref Tutmuş, incirin dününü, bugününü ve yarınını konuşacak. 18.00’da ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi ve İzmir KÖY-KOOP Başkanı Neptün Soyer, gazeteci yazar İsmail Uğural ve Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Engin Berber, tarımsal kalkınma, kooperatifleşme ve tarımın tarih boyunca Ege Bölgesi açısından önemi üzerine söyleşi gerçekleştirecekler. Bu güzel söyleşiye Dervişağa Medresesi ev sahipliği yapacak.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:20
  1. sanat
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