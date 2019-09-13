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Ödemişli dağcılar yeni sezonun rotasını çizdi

Ödemiş Belediyespor Efe Dağcılık Kulübü, 2019-2020 sezonu programını tamamladı.

13 Eylül 2019 Cuma 11:38
Ödemişli dağcılar yeni sezonun rotasını çizdi

Ödemiş Belediyespor Efe Dağcılık Kulübü, 2019-2020 sezonu programını tamamladı. Efe Dağcılık Başkanı Mehmet Taşlı, hafta sonu yapılacak Güzelçamlı yürüyüşü ile sezona başlayacaklarını söyledi.



Ödemiş Belediyespor Efe Dağcılık Kulübü, 2019-2020 sezonuna hafta sonu yapılacak Güzelçamlı yürüyüşü ile başlayacak. Efe Dağcılık Başkanı Mehmet Taşlı, yeni sezonla ilgili şu bilgileri verdi: “Ödemiş Belediyespor ve Efe Dağcılık Gençlik ve Spor Kulübü olarak sağlıklı ve mutlu bir hayat için, boş zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla tarihi, kültürel, doğal güzelliklerimizin farkına varmak, bilmek ve keşfetmek için dağcılık sporunu yapmaya yaygınlaştırmaya tanıtmaya çalışıyoruz."



Öğrencilere ulaşım bedeli yüzde 50 indirimli olacak


Taşlı, sağlık durumu uygun olan Ödemişlilerin kulübe katılabileceğini belirterek, ”Yürüyüşlerimizde farklı kondisyonlara uygun rotalar var. Ayrıca listeyi yaparken performans geliştirici bir şekilde olmasına dikkat ettik. Aramıza katılan arkadaşlara bilgilendirme de yapacağız. Dağcılığın bir disiplin işi olduğunu, kuralları olduğunu, uygun giysi ve ekipman gerektiğini, ortak bir faaliyet olduğunu, dayanışma sabır gerektirdiğini sık sık hatırlayacağız. Yürüyüş sırasında çevreye en ufak bir zarar vermeden doğaya saygı göstererek ve doğadaki çöpler ile atıkları toplayarak bu faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Faaliyetlerimizde ticari bir öncelik kesinlikle yoktur. Sadece katılım ve ulaşım bedelini ortak olarak ödüyoruz. Öğrencilere ulaşım bedeli yüzde 50 indirimli olacak. Efe Dağcılık Kulübü olarak bu sporu yaparken kendi milli değerlerimizi de yaşatmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.



39 yürüyüş rotası


Başkan Taşlı, kulübün faaliyetlerini şu şekilde sıraladı: "29 Ekim Cumhuriyet Şenliği dağcılık faaliyeti, 10 Kasım Ata’ya Saygı Yürüyüşü, Sarıkamış Şehitleri Yürüyüşü, Eğitim Emekçileri Yürüyüşü, 19 Mayıs Yürüyüşü etkinliklerimiz olacak. Bu sezon toplam 39 yürüyüş rotamız var. Yüksek dağcılık olarak dört etkinliğimiz olacak. Ayrıca çevre kulüplerle ortak etkinliklere katılacağız. Önümüzdeki sezonun hepimiz için başarılı, verimli ve hayırlı geçmesini arzu ederek başlangıcı bu hafta yeryüzü cenneti Dilek Yarımadası Milli Parkı Güzelçamlı-Oluklu Kanyon ile yapacağımızı da belirtmek isterim.”

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:38
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