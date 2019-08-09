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Ödemiş Ticaret Odasından üyelerine fuar desteği

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), fuarları önemsediğini bildirerek, fuarlara katılmak isteyen üyelerine destek olunacağını açıkladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:24
Ödemiş Ticaret Odasından üyelerine fuar desteği

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), fuarları önemsediğini bildirerek, fuarlara katılmak isteyen üyelerine destek olunacağını açıkladı.


Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), hizmet binasında üyelerine fuar desteğiyle ilgili bir toplantı düzenledi. ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, fuarları önemsediklerini ifade ederek, "ÖTO üyelerinin fuarlara katılmasını teşvik etmek amacıyla destek kararı almış bulunmaktayız" dedi.


Eriş, "Son dönemde ülkemizde fuarlara karşı ilgi azalmış gibi görülse de bunun altında farklı nedenlerin olduğunu düşünmekteyiz. Fuarlar günümüzde hala ticaretin, alışverişin, firma müşteri buluşmalarının sağlandığı yerlerdir. Dünyaya baktığımızda fuarların ticarette çok etkili rol oynadığını gözlemlemekteyiz. Bu nedenle de üyelerimizin güncel gelişmelerden geri kalmaması için fuarlara katılımını önemsiyoruz" şeklinde konuştu.


Ödemiş Ticaret Odası üyelerinin, yurt içi ve yurt dışında gerçekleşecek uluslararası ihtisas fuarlarına katılmaları durumunda her yıl bir kereye mahsus olmak üzere her firmadan bir kişiye destek sağlayacağını söyleyen Eriş, ilgili firma ve kişilerin ayrıntıları odadan öğrenebileceklerini söyledi. Rıfat Eriş şunları kaydetti:


"Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ticaret odası üyelerine ayrıcalıklı hizmetler sunmayı amaçlamaktayız. Üyelerimizin gerek yurt içi gerek yurt dışı fuarlarına katılımları, kendi sektörlerinde onları ilerleteceği ve saplayacağı faydaların farkındayız. Bu nedenlerle odamız üyelerinin gelişimlerine destek olmak, onları yeniliklere ve ilerleyen teknolojilere daha yakın tutmak hedeflerimiz arasındadır. Katılacakları sektörleri ile alakalı fuarlarda onların yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Yeni hayata geçirdiğimiz ‘Fuar Desteği’ projemiz ile uygulamada öncü odalar arasında olduğumuzu belirtmek isteriz. Her türlü gelişim ve yeniliğe yakın oluşumuz ile daima üyelerimizin yanındayız."


ÖTO Başkanı Rıfat Eriş başkanlığında yapılan toplantıya ayrıca; ÖTO Meclis Başkanı İbrahim Surav, ÖTO yönetim kurulu üyeleri; Nuri Yaşayan, Ufuk Atik, Sadık Güllü, Metin Dursun ve H. Selçuk Bütün ile Ödemiş’teki turizm acente sahipleri ve basın mensupları katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:24
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