Ödemeler çiftçilerin hesaplarına yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Kirişçi açıklaması

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi. Son dakika çiftçilerin beklediği müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerin hesaplara yatacağını bildirdi. Çiftçiler de tarımsal destek ödemeleri ne zaman ödenecek sorusunu sürekli olarak yöneltiyor. Bakan Kirişçi, ödemelerin "32 milyon 651 bin 947 TL'ye kadar ulaştığını bildirdi. Peki, tarımsal destek ödemeleri ne zaman ödenecek 2022? İşte tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı