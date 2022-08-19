Ödemeler çiftçilerin hesaplarına yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Kirişçi açıklaması
Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi. Son dakika çiftçilerin beklediği müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerin hesaplara yatacağını bildirdi. Çiftçiler de tarımsal destek ödemeleri ne zaman ödenecek sorusunu sürekli olarak yöneltiyor. Bakan Kirişçi, ödemelerin "32 milyon 651 bin 947 TL'ye kadar ulaştığını bildirdi. Peki, tarımsal destek ödemeleri ne zaman ödenecek 2022? İşte tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ödemelerin bugünden itibaren ödeneceğini bildirdi.
Ödenecek paranın alt kalemleri ise şöyle:
"Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği 63 milyon 38 bin 438 TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 2 milyon 616 bin 405 TL, Uzman Eller Proje Desteği 8 milyon 808 bin 572 TL, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği 22 milyon 317 bin 296 TL."
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖZET:
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
- Hububat - Baklagil ve Dane Mısır desteği 9 milyon 560 bin 978 TL
- Uzman Eller Proje Desteği 16 milyon 363 bin 857 TL
- Anaç Koyun Keçi İlave Desteği 1 milyon 387 bin 112 TL
- Et Regülasyon Desteği 5 miyon 310 bin TL