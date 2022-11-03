Ödemeler başladı! Son tarih 30 Kasım

Yeni Akit Ankara

Emlak vergilerinin iki taksit olarak ödendiğini belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu başkanı Hakan Akdoğan “Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler emlak vergisi konusuna giriyor. Emlak Vergisi, belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için tahsil edilen ve servete dayalı bir vergidir. Mükellefler 2. taksit ödemlerini 30 Kasım’a kadar yapabilecekler” dedi.

Kimler muaf olacak?

Emlak vergisi mükellefleri ve muafiyetler hakkında da bilgiler veren Akdoğan “Emlak vergisinin mükellefi bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Bir bina veya araziye paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar. Hiçbir geliri olmayanlar, gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar ayrıca gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması halinde emlak vergisinden muaftır” diye konuştu.