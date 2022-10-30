Ödem söktürücü kür tarifi: Zayıflamak için en hızlı ödem attırıcı! Vücuttan kilolarca ödem atar

Genel tanımıyla ödem vücuttaki fazla su birikintisidir. Hızlı zayıflama yöntemleri veya yağ yakıcı diyetler uygulamadan önce vücutta bulunan ödemin atılması gerekmektedir. Ödem atıcı kür ile desteklenen diyetler hızlı sonuç vermektedir. Ödemlerin en sık görüldüğü yerler el ve ayaklardır. Bunun yanı sıra vücut içerisinde biriken ödemler şişkinliğe sebep olmaktadır. Ayrıca hızlı kilo verme yöntemlerini deneyenler için vücutta bulunan ödem atılmadığı taktirde kilo verme konusunda başarısız olacaklardır. Hızlı kilo vermek ve sıkılaşmak için ödem atıcı kür düzenli olarak uygulanmalıdır. Ödem söktürücü kür denilince akla Doktor İbrahim Saraçoğlu tarafından tarifi verilen ve her evde kolaylıkla bulunan malzemelerden hazırlanan kür gelmektedir.

Ödem söktürücü kür tarifi:

1 su bardağı maden suyu

1 tatlı kaşığı zencefil

Yarım limon

1 adet salatalık

Yarım elma

Tüm malzemelerin mutfak robotundan çekildikten sonra her sabah aç karnına düzenli olarak tüketilmesi gerekir. Ödem atıcı kür, gerek yağ yakıcı diyetler gerekse hızlı kilo verme diyetleri uygulayanlarda oldukça işe yaramaktadır.

Diğer taraftan İbrahim Saraçoğlu ödem söktürücü besinler arasında kiraz sapı, lahana ve mısır püskülünün de oldukça etkili olduğunu belirtmektedir.

Lahana kürü ile ödem atmak için, birkaç adet lahana yaprağının 3 su bardağı kaynayan suyun içine atılarak 10-15 dakika ağzı kapalı bir şekilde bekledikten sonra içilmesi gerekir.

Kiraz sapı kürü için, 1 su bardağı kaynayan suya 15-20 adet kiraz sapı atılarak, beş dakika kısık ateşte kaynatılır ve süzüldükten sonra içilir. Kiraz sapı kürü kahvaltıdan veya öğle yemeğinden yaklaşık 1 saat önce içilmesi önerilir.

Mısır püskülü ile ödem atmak için, bir tutam mısır püskülü 1 su bardağı kaynar suya atılarak karıştırılır. Süzüldükten sonra günde 3 kez olmak üzere yemeklerden 1 saat önce içilir.

En hızlı ödem ATTIRICI

Yoğurt (yoğurt doğal olmalıdır). Yeşil Çay (en etkili ödem atıcı bitki çayları arasındadır). Maydanoz (suyu sıkılıp, limon ile yumuşatılmış bir şekilde içilmelidir). Kiraz Sapı (en kuvvetli ödem atıcı bitki çayları arasındadır).

Vücuttan kilolarca ödem atar

Vücudunuzdan ödem atmak için bu meyve ve sebzelerin yanı sıra zencefil, zerdeçal, kekik ve kimyon gibi baharatları ara ara yemeklerinize atabilirsiniz. Yemeklerinizin yanı sıra yoğurt tüketmeye özen gösterin çünkü yoğurt ödem atma konusunda oldukça yararlıdır. Ara öğünlerinizde fındık, ceviz tüketebilirsiniz.

Zayıflamak için ödem Söktürücü

1 litrelik kavanoza 3 tatlı kaşığı yeşil çayı alıp üzerine 3 su bardağı sıcak suyu ekleyelim ve çayın demlenmesi için 5 dakika bekleyelim. Demlenen çaya yarım limonun suyunu sıkalım ve 1 şişe sade maden suyunu azar azar ekleyelim. Köpürme yapıyor taşmasın. Karıştırıp 5 dakika daha dinlendirelim.