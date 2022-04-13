Ödem attıran ve zayıflatan içecek! En etkili gece yağ yakan içecek tarifler

Ödem Attıran ve zayıflatan içecek tarifi

Malzemeler

1 adet büyük boy elma

1 adet limon

1 tatlı kaşığı karanfil

3 litre su

Ödem Attıran ve zayıflatan içecek tarifi nasıl yapılır?

Elmayı ve limonu kabuğunu soymadan ve çekirdeklerini çıkarmadan 4 e bölelim tencereye koyalım. İçine 1 tatlı kaşığı karanfil ve 3 litre suyunu da ilave ettikten sonra ocağa alalım kaynatalım. Elmalar renk değiştirip buruşunca (yaklaşık yarım saat sürüyor )ocağın altını kapatalım ve içeceğimizi süzüp soğuduktan sonra veya sıcakken de içebilirsiniz. Günde en fazla 3 fincan içseniz yeterli ve aç karnına içiniz.

Ödem nasıl geçer?

Düzenli spor yapmak,

Magnezyum ve potasyum açısından zengin gıdaların tüketimini artırmak,

Fazla kilolardan kurtulmak,

Gün içinde tüketilen tuz miktarını azaltmak,

Ödemin olduğu bölgelere masaj yapmak,

Fizik Tedavi doktoru ve diyetisyen eşliğinde.

En etkili gece yağ yakan içecek tarif

Hazırlanışı:

Salatalık, limon ve zencefili soyduktan sonra ince ince dilimleyin. Tüm malzemeleri nane yapraklarıyla birlikte 700 ml içme suyuna ilave edin. Hazırladığınız karışımı gece boyunca buzdolabında bekletin. Yağ yakma özelliği olan zencefilli detoks içeceğini günde 3 bardak tüketebilirsiniz.