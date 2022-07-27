Ödem atıcı çay tarifi: Ödem nasıl atılır? En hızlı ödem atmak için yapılması gerekenler!

Ödem Nedir?

Ödemin en basit tanımı vücudun belirli bölgelerinde görülen şişliklerdir. Gözle görülen bir şişlik durumunda vücutta yaklaşık olarak 3 litrelik bir sıvı tutulumu vardır. Ödem genel olarak bilek, kol, el, bacak ve ayak gibi bedenin eklem bölgelerinde görülür. Bunlara ek olarak kalp zarı, akciğer, karın boşluğu, beyin omurilik mesafesi, hücreler arası mesafe, kan damarları gibi vücudun iç kısımlarında da görülebilir.

Ödem, hamilelik sırasında veya bir yaralanma sonrasında geçici bir durumun sonucu olarak da karşımıza çıkabilir. Ödem ayrıca kalp, böbrek veya karaciğer hastalığından da kaynaklanabilir veya bir ilacın yan etkisi olabilir. Ödem ayrıca periferik olabilir yani ayak bileklerinde, ayaklarda, bacaklarda, kollarda ve ellerde bulunur. Bunun yanı sıra merkezi de olabilir yani akciğerler gibi iç organlarda da ödem meydana gelebilir.

Ödem belirtileri nelerdir?

-Dokularda, özellikle kol ve bacaklarda, cilt altında ortaya çıkan şişlik

-Ciltte gerginlik ve parlama

-Şişlik olan bölgelere birkaç saniye baskı yapılıp bırakıldıktan çukurluk oluşması

-Artmış karın büyüklüğü

Bu ödem belirtileri varsa ve aşağıdaki şikayetlerden bir ya da birkaç tanesi yaşıyorsanız hemen acil yardım isteyin:

-Nefes darlığı

-Solunum güçlüğü

-Göğüs ağrısı

Ödem neden olur?

Hafif veya orta derecede ödem, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir:

-Çok uzun süre aynı pozisyonda oturmak veya yatmak

-Çok fazla tuzlu yiyecek yemek

-Adet öncesi hormonal değişim

-Hamilelik

Ödem ayrıca bazı ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabilir. Bu ilaçlardan bazıları:

-Yüksek tansiyon ilaçları

-Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar

-Steroidler

-Östrojenler

-Tiazolidinedionlar adı verilen bir grup diyabet ilacı

Ödem atılmadığında çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Bu nedenlerden dolayı "Vücuttaki ödem nasıl atılır? sorusunun cevabını bilmenizde fayda var.

Tarçınlı ödem SÖKTÜRÜCÜ çay

Ödem Atıcı Çay Tarifi İçin Malzemeler

2 yeşil ekşi elma

1 kabuk tarçın

4 karanfil

4 top karabiber

1 limon

Ödem Atıcı Çay Tarifi Nasıl Yapılır?

Elmalar dörde limonlar ikiye bölündükten sonra diğer malzemeler ile bir tencereye konulur ve 1 litre su ile kaynatılır. Hazırlamış olduğumuz çay gün içerisinde tüketilir. Hazırlanan çay ödem atmadan ve yağ yakmaya yardımcı olur.

Vücuttan kilolarca ödem atar bu tarif!

Maydanoz ödem atma

Maydanoz detoksu hızlı zayıflatır mı?

Vücuttaki fazla miktardaki ödemin atılmasına ve buna bağlı vücut metabolik hızının artmasına yardımcı olan maydanoz detoksu, kilo vermek isteyen bireyler tarafından tercih edilebilir. Sağlıklı beslenme programı ve aktif yaşam şartları içinde maydanoz detoksu planlanırsa, 1 hafta içinde ortalama 3 kilo vermeniz mümkündür (Bünyeden bünyeye farklılık gösterebilir).

Maydanoz detoksu nasıl hazırlanır?

Bir demet temiz ve taze maydanozu, bir fincan limon suyu ve bir bardak su ile robottan geçirin. Pürüzsüz kıvam alana kadar robot içinde malzemeleri ezin. Yaklaşık bir iki dakika sonra maydanoz ve limon pürüzsüz hale gelerek hazır olacaktır.

Maydanoz detoksu süresi ne kadar olmalı?

Maydanoz detoksu tarifi oldukça kolay olması sebebiyle sıklıkla tercih edilir. Ancak bu kürü 15 gün ara vermeden içmek ve 15 günün ardından 10 gün ara vermek gerekir. Bu aranın ardından detoksa yeniden başlanabilir.

Maydanoz suyu ödemi attırır mı?

Maydanoz etkili bir idrar söktürücü ve ödem attırma özelliği taşır. Safra ve böbrek taşlarının hızla atılmasını sağlar.

Maydanoz suyu ne kadar kaynatılır? Tarifi

Kaynatılmış maydanoz suyu tarifi: Yarım demet maydanozu saplarıyla birlikte ayıklayarak güzelce temizliyor. Bu kez yaklaşık 1,5 - 2 bardak suyla birlikte bir tencereye alıyorsunuz. Ardından ocağın altını açıyor ve bu şekilde yaklaşık 10 dakika haşlıyorsunuz.

Maydanoz detoksunun faydaları

Maydanoz son yıllarda zayıflamada büyük ölçüde kullanılan ve detoks içecekleri arasında aranan bir besin olmuştur. Özellikle zayıflama döneminde ödem atmak için en önemli noktalardan biridir. Vücutta biriken fazla miktardaki su, vücudun metabolik hızını yavaşlatabileceğinden kilo verme döneminde yavaş yol almanıza sebep olabilir. Maydanoz kürü ise ödemin hızla atılmasını sağlar. Bu sayede daha hızlı kilo vermeyi kolaylaştırır.

Diyetisyenlerden en hızlı ödem söktüren bitki çayları…

Ödem nasıl atılır? İşte ödem attıran tavsiyeler

Alkol ve gazlı içeceklerden uzak durun. Yüksek oranda kafein içeren kola, kahve ve hazır kahve tüketimini sıfırlayın. Bunların yerine maydanoz sapı, ısırgan otu, kiraz sapı, adaçayı, yeşil çay, tarçın, defneyaprağı ve mısır püskülü gibi ödem söktürücü bitki çayları içmeyi tercih edebilirsiniz.

En hızlı ödem nasıl atılır?

Vücutta bulunan ödemi, yani fazla sıvıyı atmak için gün içinde su tüketimini artırmak gerekir. Günde 8 ila 10 bardak su içmek, vücuttaki ödemin atılmasında oldukça faydalıdır. Ödem çorabı giymek de ödem tedavisindeki etkili bir yöntemlerden biridir.

DİYETİSYEN GÖZDE AĞCA’DAN ÖDEM SÖKTÜREN BİTKİ ÇAYI TARİFİ

Zengin antioksidan kaynağı yeşil çay ödem atmanıza yardımcı olan besin öğeleri içeriyor. Kiraz sapı ve maydanoz ise idrar söktürüyor. Böylece ödemden kurtulmanıza yardımcı oluyor. Bitki çayının malzemeleri:

1 dilim ananas veya 1/2 yeşil elma

3-4 dal maydanoz sapı

1 adet poşet yeşil çay

1 adet poşet kiraz sapı çayı

NASIL YAPILIR?

Öncelikle bir su bardağı suyu demlikte kaynatın. Ardından küp küp dilimlediğiniz elma ve ananası, 3-4 dal maydanoz sapını, bir adet poşet yeşil çayı ve kiraz sapı çayını suya ekleyin. Ağzı kapalı bir şekilde 10 dakika demleyin. Demlendikten sonra bir şişenin içerisine süzün ve üzerine 1 litre su ekleyin. Bu şişeyi gün içerisinde yanınızdan ayırmayıp gün boyu tüketin. Ayrıca bol bol su içmeye de özen gösterin.

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