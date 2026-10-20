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Dünya Rumlar Kıbrıs'ta Türk genci darp etti!
Dünya

Rumlar Kıbrıs'ta Türk genci darp etti!

Yeniakit Publisher
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Rumlar Kıbrıs'ta Türk genci darp etti!

Kıbrıs Rum yönetiminin Limasol kentinde yaşayan 24 yaşındaki bir Kıbrıs Türkü gencin, cuma günü Ayardon Mahallesi’ndeki parkta oturduğu sırada 3 Rum tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldığı öne sürüldü.

Kıbrıs Rum yönetiminin Limasol kentinde yaşayan 24 yaşındaki bir Kıbrıs Türkü gencin, cuma günü Ayardon Mahallesi’ndeki parkta oturduğu sırada 3 Rum tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldığı öne sürüldü.

Rum saldırganlar, son dönemde kentte yaşanan av köpeği hırsızlıklarıyla ilgili bilgisi bulunduğunu düşündükleri genci, boş bir alanda araçtan indirdi, önce dövdü sonra bıçakla topuklarını yaralayarak kaçtı.

AMELİYAT EDİLDİ

Türk genç kendi imkânlarıyla Limasol devlet hastanesine gitti, hastane görevlilerinden saldırıya uğradığını gizledi ve “farklı bir ifade vererek” tedavi edildi. Topuklarından ameliyat olan genç, cuma akşamı taburcu edilerek evine gönderildi.

 

İHBAR EDİLDİ

Bu arada saldırı, Rum polisine telefonla ihbar edildi. Rum polisi, saldırıya uğrayan mağdur gencin şikâyetçi olmasını bekledi ancak hafta sonu şikâyet gelmedi. Rum polisi de dün sabah Türk gencin evine gitti ve emniyete götürerek ifadesini aldı. Polis, Türk gencin saldırganları tanıyıp tanımadığı konusunda bilgi vermedi ancak yakalanmaları için çalışma başlattıklarını açıkladı.

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