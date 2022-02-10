Ödem atıcı çay: Şişkinlik gideren ve ödem atan çay tarifi

Ödem neden olur? ​​​​

Ödem, vücudunuzdaki küçük kan damarlarının (kılcal damarlar) sıvı sızdırması nedeniyle oluşur. Sızan sıvı, damar çevresindeki. dokularda birikir ve şişmeye neden olur. Kalp, karaciğer ve böbrek hastalıklarında ortaya çıkan ödem, vücuttaki fazla sıvıyı tutan tuzun atılamamasından kaynaklanır.

En hızlı ödem nasıl atılır?

Düzenli egzersiz ve spor yapmak ödemin atılmasına yardımcı olur. Düzenli uyumak ve vücudun ihtiyacı olan süre kadar dinlendirmek gerekir. Stresten olabildiğince uzak durmak gerekmektedir. Fazla tuz alımı vücutta su tutmaktadır bu yüzden tuz alımını azaltmak ve ihtiyaçtan fazla tuz kullanmamak gerekmektedir.

Ödem atıcı çay tarifi

1 litrelik kavanoza 3 tatlı kaşığı yeşil çayı alıp üzerine 3 su bardağı sıcak suyu ekleyelim ve çayın demlenmesi için 5 dakika bekleyelim. Demlenen çaya yarım limonun suyunu sıkalım ve 1 şişe sade maden suyunu azar azar ekleyelim. Köpürme yapıyor taşmasın. Karıştırıp 5 dakika daha dinlendirelim.

Şişkinlik gideren ve ödem atan çay tarifi

1 litre su bir tencereye alınır. Yarım demet maydanoz, limon, yeşil elma, tarçın ve zencefil eklenir. Karışım 10-15 dakika kaynatılır. Kaynadıktan altı kapatılır ve karışıma yeşil çay eklenir.3-4 dakika demlendikten sonra çayınız hazır.

Mide şişkinliğine ne iyi gelir?

Nane..

Rezene.

Zencefil.

Papatya çayı

Anason çayı

Limonlu su.

Ödem ve şişkinliğe ne iyi gelir?