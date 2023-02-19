Ödem atıcı, bağırsak çalıştıran maydanoz kürü! Kesinlikle en iyi örnek için hızlı detoks böyle: Öyle değil
Maydanoz kürü kaynatarak: Kaynatılarak hazırlanan maydanoz suyu tarifinde ise yine sapları ile birlikte ayıklanan maydanozlar birkaç parçaya bölünüp kısık ateşte kaynatılır. Kaynamaya başladıktan sonra maydanozlar eriyip yok olmadan ocağın altı kapanır ve 10 dakika kadar demlenmeye bırakılır. Maydanoz suyu soğuduktan sonra tüketilebilir. İşte Ödem Atıcı maydanoz limon suyu
Maydanoz suyu ödem atar mı?
Ödem attırıcı özelliği sahip olan maydanoz suyu düzenli tüketildiğinde iltihap söktürür, kanı temizler ve trioid hormonunun düzenli çalışmasını sağlar.İşte Maydanoz ödem çayı...
Ödem Atıcı Bağırsak Çalıştıran Maydanoz Kürü Tarifi İçin Malzemeler
15 dal maydanoz
Yarım limon suyu
Büyük bardakla su (300 ml )
Ödem Atıcı Bağırsak Çalıştıran Maydanoz Kürü Tarifi Nasıl Yapılır?
Maydanozu yıkayıp doğruyoruz. Küçük olmak zorunda değil robottan geçecek şekilde olsun sadece doğradığımız maydanozu mutfak robotuna atıyoruz.
Sonra suyumuzu ve limon suyunu ilave edip mutfak robotunu çalıştırıyoruz rengi koyulaşıncaya kadar robota veriyoruz ve bitti.
21 gün maydanoz kürü: Eğer 15 gün boyunca kür uygulayıp birkaç gün mola verip yeniden 15 günlük uygulama yaparsanız; geçen 1 ay içinde vücudunuzdaki değişimi fark edebilirsiniz.