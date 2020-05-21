  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

E-ticaret İle Instagram'dan satış yapma

Valör ne demek? Altında valör tarihi nedir?

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi
için kalan
Aktüel

Odeabank’tan ramazan bereketini katlayan kampanya

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:31:46 -
Odeabank’tan ramazan bereketini katlayan kampanya

İSTANBUL (AA) - Odeabank, ramazanda Kızılay ile iş birliği yaparak, “Bir Ramazan Gıda Paketi Sizden, Bir Gıda Paketi Odeabank’tan!" kampanyasını başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Odeabank, ramazanda Kızılay iş birliğiyle kampanya hayata geçirdi.

Odeabank kredi kartı kullanıcılarının kredi kartları ile 23 Mayıs’a kadar, "kızılay.org.tr" üzerinden yapacakları minimum 75 TL’lik (Standart) Ramazan Gıda Paketi bağışına, 1 koli de Odeabank ekliyor. Kampanya, müşterilerin 23 Mayıs tarihine kadar yapacakları 1000 bağışı kapsıyor.

“Bir Ramazan Gıda Paketi Sizden, Bir Gıda Paketi Odeabank’tan!" kampanyasına, Odeabank kredi kartları ile bankanın web sitesi üzerinden de katılmak mümkün oluyor.

Kampanya detaylarına, "https://www.odeabank.com.tr/tr-TR/kampanya/Sayfalar/kizilaya-bir-ramazan-gida-paketi-sizden-bir-gida-paketi-odeabanktan-2210.aspx" linkinden ulaşılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı