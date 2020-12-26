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Gündem Odatv 'Erdoğan'ın diploması yok' yalanını kendi çürüttü
Gündem

Odatv 'Erdoğan'ın diploması yok' yalanını kendi çürüttü

Odatv ve solakların ortaya attığı 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması yok' yalanını 'Erdoğan'ın sınıf arkadaşı yazdı' diyerek haber yayımlayan Odatv çürüttü.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:11:00 - 2020-12-26 17:27:51
Odatv 'Erdoğan'ın diploması yok' yalanını kendi çürüttü

Yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının olmadığı yalanını söyleyerek gündemi uzunca bir süre meşgul eden Odatv,  şimdi de Erdoğan’ın sınıf arkadaşının ağzından haber yayımlamaya başladı.

'Erdoğan'ın diploması yok' yalanı

Gündemi asparagas haberleriyle meşgul eden ve vatandaşı yanıltarak karalama kampanyası yapan Odatv ve solak medya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite okumadığına dair operasyon başlatmıştı.

Yalanlarına ortaya attıkları ‘sahte belgeler’ ve kim oldukları belli olmayan kişilerle yaptıkları röportajlar ile somutluk katmaya da çalışarak okuyucuyu adeta aptal yerine koydular. Ancak solak medyanın algı operasyonları 'gerçek' belgelerle ellerinde patladı.

Yayıncılık ahlakına etik olmayan haberleriyle milletin aklıyla oynayan Odatv tekzip yayınlama gereği dahi duymadı.

Odatv kendini çürüttü: Erdoğan'ın sınıf arkadaşı yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması olmadığını iddia eden Odatv şimdi de üniversiteden sınıf arkadaşı olduğunu söyledikleri Rafael Sadi isimli bir şahsın ağzından haber yayınladı.

"Erdoğan'ın sınıf arkadaşı Rafael Sadi yazdı: Erdoğan'la aynı sınıftaydık ama "ben iktisatçıyım" diyemem..." şeklinde verdikleri haber ile Erdoğan'ın diploması olmadığına dair yaptıkları haberi de kendi kendilerine çürütmüş oldular.

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Yorumlar

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Erdoğani kıskananlar hazir beleş yandaş hortumu olduklarından şimdide hortumlar gesildiklerinden kıskancliklarindan catölıyorlar böyle biline
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sezai.sezer.

Erdoğana.dil.uzatanın.dilini.rabbim.nasıl. bilirse.öyle.yapsın.biz.razıyiz.rabbimde. razı.olsun.
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