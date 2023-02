OdaTV A Haber'in haberini 'çadır tiyatrosu' diyerek ti'ye aldı ancak kendisi rezil oldu

Oda TV haberi şöyle eleştirdi;

"Malatya’ya giden A Haber ekibi, depremzedelerin yaşadığı çadırları öve öve bitiremedi. Muhabir, burada depremzedelerin tüm imkanlara sahip olduklarını savundu.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, 10 ilde OHAL ilan edilmişti. Can kaybı sayısıysa son belirlemelere göre 40 bin 642’ye çıktı.

Depremden 13 gün geçmesine rağmen birçok bölgeye henüz çadır gönderilmiş değil.

Malatya’ya giden A Haber ekibiyse çadır kentte yaşayan bir ailenin evini ziyaret etti.

A Haber muhabiri Kerim Ulak, çadıra girerken, “İçeri girince bizi burada bir antre karşıladı. Bu antreden geçerek şu an salona geldik…” sözlerini sarf etti.

Ulak, çadırda altı kişinin kaldığını görmezden gelerek 25 metrekare olmasına övgü yaptı: “Oldukça büyük ve oldukça sıcak.”. Muhabirin mikrofon tuttuğu depremzedeyse; “Biz İstanbul depremini gördük; orada devlet yoktu o zaman. Şu an Allah devlete zeval vermesin…” dedi. "

Oda TV başka ne bekliyordu ki?

Devlet depremzede sayısından fazla çadırı deprem bölgesine ulaştırmış. Biryandan konteynerler bir yandan çadırlar ile kışın soğuk havanın ortasında sokakta kalan vatandaşlarımızı sobalı çadırlarda ağırlıyor. Her gün gelen yüzlerce tır ile gıda ihtiyaç maddelerini gönderiyor. Devlet başka ne yapabilir ki?

Çadırı beğenmediniz. Kerim Ulak'ın girdiği yerin çadır değil beş yıldızlı bir otel mi olmasını bekliyordunuz? Başka bir alternetif öneriniz var mı?

Yoksa siz çadırda rahat eden ve devletine dua eden depremzededen mi rahatsızsınız.

Rezilsin Oda TV